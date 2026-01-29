Ποιοι μπορούν να αναλάβουν την αξιοποίηση παραλιών χωρίς δημοπρασία - Σε λειτουργία νέα πλατφόρμα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εξετάζοντας κάποιος τι έχει συμβεί με τη χρήση παραλιών τα τελευταία 2 χρόνια – μετά και το κίνημα της πετσέτας δηλαδή – θα διαπιστώσει, ακόμη κι αν δεν είναι φίλα προσκείμενος στην κυβέρνηση, σημαντική πρόοδο.

Περισσότερη διαφάνεια με τη χρήση της τεχνολογίας, λιγότερος ανθρώπινος παράγοντας άρα και μικρότερος κίνδυνος για «περίεργες συναλλαγές», χρονοδιαγράμματα που όχι μόνο υπάρχουν αλλά και τηρούνται, λιγότερα παράπονα από τους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλλουν τα πάντα γρήγορα κι εύκολα.



Κι όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 2 χρόνια, έτσι και φέτος, Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργάστηκαν για να φέρουν μια ακόμη αλλαγή που βελτιώνει τα πράγματα στο κομμάτι της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Έστησαν λοιπόν μια νέα πλατφόρμα, η οποία ήδη λειτουργεί στο gov.gr, μέσω της οποίας θα γίνονται οι αιτήσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε γειτονικές επιχειρήσεις και συλλόγους/σωματεία.



Η παραχώρηση της απλής χρήσης τμήματος παραλίας ή αιγιαλού, χωρίς ηλεκτρονική δημοπρασία όπως είναι πλέον ο κανόνας, επιτρέπεται μόνο στις παρακάτω επιχειρήσεις και μόνο αν λειτουργούν νόμιμα και γειτνιάζουν με το τμήμα του αιγιαλού ή της παραλίας:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),

Καταστήματα εστιάσης

Αναγνωρισμένα Ναυταθλητικά σωματεία



Η παραχώρηση δίνεται για μια περίοδο 1-3 ετών μετά από αίτηση αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Ειδικά για φέτος και καθώς η πλατφόρμα μόλις άρχισε να λειτουργεί οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν έως και τις 15 Μαρτίου.



Στις περιπτώσεις όπου η πλατφόρμα δεν λειτουργεί – συντήρηση ή αναβάθμιση – η αίτηση μπορεί να γίνει και να διεκπεραιωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της κτηματικής υπηρεσίας στην οποία υπάγεται το εκάστοτε τμήμα παραλίας ή αιγιαλού.



Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς taxis και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτηση τους τα εξής στοιχεία:

Τον Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου ή ατομικής επιχείρησης την οποία εκπροσωπούν,

Την επωνυμία του νομικού προσώπου ή ατομικής επιχείρησης,

Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουςΤην κατά τόπο αρμόδια για την παραχώρηση κτηματική υπηρεσία

Την περιφερειακή ενότητα στην οποία βρίσκεται το προς παραχώρηση τμήμα αιγιαλού ή παραλίας

Το εμβαδόν του προς παραχώρηση τμήματος

Τον σκοπό της παραχώρησης

Τη διάρκεια της παραχώρησης.



Για να είναι ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από συγκεκριμένα δικαιολογητικά:

Αίτηση υπεύθυνη δήλωση ή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, αίτηση υπεύθυνη δήλωση ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του νομικού προσώπου

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που έχει εκδοθεί εντός 30 ημερών πριν την υποβολή της αίτησης

Άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση

Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και ΚΑΔ της επιχείρησης,

Απόσπασμα υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «Θέαση ορθοφωτοχαρτών» μέσω της Ε.Ψ.Π. gov.gr ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, στον οποίο αποτυπώνεται ο κοινόχρηστος χώρος του τμήματος αιγιαλού ή παραλίας, που πρόκειται να παραχωρηθεί ή απόσπασμα διαγράμματος, στο οποίο αποτυπώνονται οι οριογραμμές αιγιαλού παραλίας ή παλαιού αιγιαλού, εάν υφίσταται, καθώς και ο κοινόχρηστος χώρος αιγιαλού παραλίας, που πρόκειται να παραχωρηθεί

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση του τμήματος αιγιαλού ή παραλίας.



Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, γίνεται προέγκριση και ενημερώνεται o ενδιαφερόμενος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να πληρώσει το τίμημα που αντιστοιχεί στο κομμάτι της παραλίας εντός 10 ημερών.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην πλατφόρμα το αποδεικτικό πληρωμής του οικείου ηλεκτρονικού παραβόλου (eparavolo) που αντιστοιχεί στο ορισθέν τίμημα. Η αίτηση εγκρίνεται και ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται να αναρτήσει την ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμβαση στην πλατφόρμα εντός προθεσμίας 10 ημερών ημερών.

Η τελική υπογραφή του σχεδίου σύμβασης γίνεται ψηφιακά, με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής gov.gr «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου.



Στη συνέχεια η σύμβαση αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

