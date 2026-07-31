Suede: «Υπέροχο που αναγνωριζόμαστε 33 χρόνια μετά το πρώτο μας βραβείο Mercury»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Suede, υπό την ηγεσία του Μπρετ Άντερσον, είναι υποψήφιοι για το βραβείο Mercury με το άλμπουμ Antidepressants.

Ο Ματ Όσμαν εκφράζει τη χαρά του για την αναγνώριση με αυτή την υποψηφιότητα.

Πριν από 30 χρόνια, οι Suede κέρδισαν το βραβείο Mercury με το ντεμπούτο άλμπουμ τους.

Ο Ματ Όσμαν των Suede δήλωσε ότι είναι «υπέροχο που αναγνωρίζεται» με υποψηφιότητα για το βραβείο Mercury. Το συγκρότημα πριν από 30 χρόνια κέρδισε το βραβείο με το ντεμπούτο άλμπουμ του.

Οι Suede με επικεφαλής τον Μπρετ Άντερσον είναι υποψήφιοι με το Antidepressants για το ετήσιο βραβείο, το οποίο τιμά την τέχνη και την καινοτομία στη δημιουργία άλμπουμ. Είναι το 10ο άλμπουμ της αγγλικής ροκ μπάντας που δημιουργήθηκε το 1989 από τον τραγουδιστή Μπρετ Άντερσον, την κιθαρίστρια Τζάστιν Φρίσμαν και τον μπασίστα Ματ Όσμαν.

Ο μπασίστας, Ματ Όσμαν αδελφός του συγγραφέα του βιβλίου «The Thursday Murder Club», Ρίτσαρντ Όσμαν δήλωσε στο PA: «Είναι υπέροχο - το θέμα είναι ότι οι τρεις υποψηφιότητές μας προέκυψαν σε πολύ σημαντικές στιγμές για το συγκρότημα. Το ντεμπούτο, ο δίσκος επιστροφής (Coming Up του 1996) και τώρα αυτή η νέα ενσάρκωση του συγκροτήματος, και απλώς το να αναγνωρίζεται ότι τα καταφέρνουμε ακόμα και τα πάμε πολύ καλά είναι υπέροχο, είναι υπέροχο».

Οι Suede κέρδισαν το βραβείο Mercury με το άλμπουμ τους που φέρει το όνομα του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε το 1993 και συνέβαλε στην έναρξη μιας mainstream αναβίωσης της βρετανικής μουσικής κιθάρας, η οποία έγινε γνωστή ως Britpop, και περιελάμβανε τις επιτυχίες όπως So Young, Animal Nitrate, The Drowners και Metal Mickey.

Ήταν επίσης υποψήφιοι το 1997 για το εμπνευσμένο από τους T Rex glam pop Coming Up, το οποίο περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, όπως τα Beautiful Ones, Trash και Saturday Night.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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