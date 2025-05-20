«Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο, πιο παραγωγικό και πιο ανθεκτικό πρότυπο ανάπτυξης – και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος είναι πυλώνας αυτής της στρατηγικής», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο ως ένα εργαλείο στρατηγικής σημασίας, που ανταποκρίνεται στην ανάγκη του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας.

Πρόσθεσε πώς ο Νόμος προβλέπει επενδυτικά καθεστώτα συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2026, με προτεραιότητα στη μεταποίηση, τις μεγάλες επενδύσεις, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και τις παραμεθόριες και οικονομικά ασθενέστερες περιοχές της χώρας.

Συνολικά, όπως τόνισε, θεσπίζονται 12 καθεστώτα ενίσχυσης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σύγχρονων και περιφερειακά στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων – από τις τεχνολογίες αιχμής μέχρι την αγροδιατροφή, τον τουρισμό, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις αλυσίδες αξίας.

Όπως περιέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης, οι εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων θα ολοκληρώνονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, μέσω ενός πλήρως ψηφιοποιημένου συστήματος αξιολόγησης, ενώ ο Νόμος περιλαμβάνει και ρήτρα υλοποίησης.

Η στόχευση αυτή, όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας: την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας και τη διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική από την εξασφάλιση σταθερής δουλειάς. Αλλά αυτό απαιτεί ισχυρή παραγωγική βάση», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως -παρά την ενίσχυση των εξαγωγών και της βιομηχανίας- το έλλειμμα στο ισοζύγιο παραμένει υψηλό και αποτελεί «εθνικό πρόβλημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στον ρόλο της ελληνικής βιομηχανίας ως βασικού και σταθερού πυλώνα για τη νέα αναπτυξιακή πορεία, ενώ παράλληλα τόνισε πως η τεχνολογία, η καινοτομία και η αξιοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία νέων, ανταγωνιστικών προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής.

«Η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου είναι όρος επιβίωσης και προϋπόθεση ασφάλειας και προόδου», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος, κάνοντας λόγο για εθνική προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας.





