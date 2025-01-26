H επιστροφή των Container Ships από τη διώρυγα του Σουέζ μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς και τον προσωρινό τερματισμό των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Διεθνούς ναυτιλίας στην κρίσιμη ναυτιλιακή οδό της Ερυθράς Θάλασσας, θα σημάνει και τη μείωση των ταξιδιωτικών τονομιλίων ωθώντας σε σημαντική πτώση τους ναύλους εμπορευματοκιβωτίων κυρίως στις μεταφορές Ασίας-Ευρώπης.

Η διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας είναι η συντομότερη διαδρομή από την Ασία προς την Ευρώπη, χάρη στη διώρυγα του Σουέζ με εναλλακτική λύση τη διαδρομή προς το νότιο άκρο της Αφρικής. Το ταξίδι ενός πλοίου στον διάπλου γύρω από την Αφρική είναι 11.800 ναυτικά μίλια (21.830 χλμ.) έναντι 8.500 ναυτικών μιλίων (15.725 χλμ.), μέσω Σουέζ ενώ στη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος προστίθενται επιπλέον περίπου 10 ημέρες στο χρόνο μεταφοράς.

Σύμφωνα με το Ρόιτερς ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της DP World Yuvraj Narayan στο περιθώριο της συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Νταβός της Ελβετίας, δήλωσε ότι οι τιμές των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών θα μπορούσαν να πέσουν «τουλάχιστον 20%, με 25%» και αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε διάστημα δύο έως τριών μηνών.

Σημειώνεται ότι ο ναυτιλιακός αναλυτής Drewry έχει εκτιμήσει ότι η δρομολόγηση των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας μείωσε την πραγματική χωρητικότητα κατά περίπου 9%, κάτι που βοήθησε τους liners να σημειώσουν και πάλι πολύ υψηλά κέρδη τους τελευταίους 12 μήνες.

Ο επικεφαλής αναλυτής της Xeneta Peter Sand εκτιμά ότι η επιστροφή των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα γίνει σταδιακά με αρχή στα container ships κάτω των 10.000 teu ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και πλοία των 18.000-24.000 teu

Σύμφωνα με τους Clarksons οι διελεύσεις από το Σουέζ έχουν σημειώσει πτώση 70% σε όρους gt σε σύγκριση με τα μέσα επίπεδα του 2023. Ειδικά οι διελεύσεις των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, είναι πλέον μειωμένες κατά 90% ή και περισσότερο.

Στο εμπόριο από τη Σαγκάη προς τη Νέα Υόρκη, οι μέσες τιμές spot έχουν μειωθεί από τα ύψη που είχαν σημειωθεί τον Ιούλιο του περασμένου έτους, αλλά εξακολουθούν να είναι 14% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, στα 6590 δολάρια ΗΠΑ ανά FEU.

Ενα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν επίσης οι ναυλωτές αυτή τη στιγμή είναι τα νέα συμβόλαια και οι τιμές ναύλων που θα πρέπει να διαμορφωθούν στη χρήση της διώρυγας του Σουέζ.

-Μια σύμβαση με δύο τιμές για εναλλαγή δρομολογήσεων-Μείωση των ναύλων στα εμπορευματοκιβώτια-

Εταιρείες ναυτιλιακών υπηρεσιών στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων δεν αποκλείουν μία σύμβαση με δύο τιμές που να αφορά είτε τις δρομολογήσεις των πλοίων μέσω Σουέζ είτε του διάπλου γύρω από τη Αφρική προκειμένου να επιτρέψει και στα δύο μέρη να σταθεροποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για την περίοδο αιχμής του 2025, γνωρίζοντας ποια θα είναι τα αντίστοιχα κόστη και έσοδα σε κάθε σενάριο ενδεχόμενης κρίσης.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Εμπορευματοκιβωτίων της Drewry αυτή την εβδομάδα μειώθηκε κατά 11% στα 3.445 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft

Ο σύνθετος δείκτης Drewry WCI μειώθηκε κατά 11% στα 3.445 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών, 67% κάτω από το προηγούμενο ανώτατο όριο της πανδημίας των 10.377 δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2021, αλλά ήταν 143% υψηλότερος από τον μέσο όρο των 1.420 δολαρίων το 2019 (πριν από την πανδημία).

Οι ναύλοι από τη Σαγκάη προς το Ρότερνταμ μειώθηκαν κατά 19% ή 797 δολάρια στα 3.434 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft, ενώ οι ναύλοι από τη Σαγκάη προς τη Γένοβα μειώθηκαν κατά 10% ή 524 δολάρια στα 4.562 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft.

Ομοίως, οι τιμές από τη Σαγκάη προς το Λος 'Αντζελες μειώθηκαν κατά 8% ή 415 δολάρια σε 4.813 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft και ακολούθησαν οι τιμές από τη Σαγκάη προς τη Νέα Υόρκη που μειώθηκαν κατά 7% ή 448 δολάρια σε 6.377 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft. Επίσης, οι τιμές από το Ρότερνταμ προς τη Σαγκάη, το Λος 'Αντζελες προς τη Σαγκάη, τη Νέα Υόρκη προς το Ρότερνταμ και το Ρότερνταμ προς τη Νέα Υόρκη μειώθηκαν κατά 1% σε 515, 721, 821 και 2.778 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft αντίστοιχα.

Η Drewry αναμένει ότι οι τιμές spot θα μειωθούν ελαφρώς την ερχόμενη εβδομάδα λόγω των αργιών του κινεζικού σεληνιακού νέου έτους.

-Ετοιμη να λειτουργεί με πλήρη δυναμικότητα η Διώρυγα-

Ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, Ναύαρχος Ossama Rabiee, συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον κ. Arsenio Dominguez, Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ στην Αίγυπτο με αφορμή το άνοιγμα περιφερειακού γραφείου εκπροσώπησης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Ναύαρχος Ossama Rabiee τόνισε την ετοιμότητα της Διώρυγας του Σουέζ να λειτουργήσει με την πλήρη δυναμικότητά της για να εξυπηρετήσει τις υπηρεσίες ναυσιπλοΐας των μεγάλων ναυτιλιακών γραμμών υπό το πρίσμα των προετοιμασιών για τη σταδιακή επιστροφή της παγκόσμιας εμπορικής κίνησης στην κανονική της πορεία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ με την επιστροφή της σταθερότητας στην Ερυθρά Θάλασσα και την περιοχή Bab al-Mandab.

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι η Διώρυγα του Σουέζ υποδέχεται μια ομάδα πλοίων της ναυτιλιακής γραμμής CMA CGM στο πλαίσιο της υπηρεσίας πλοήγησης EPIC στην εμπορική διαδρομή μεταξύ Νότιας Ασίας και Ευρώπης

Επεσήμανε ότι η Διώρυγα Σουέζ συνεχίζει να παρέχει κανονικά τις ναυτιλιακές και θαλάσσιες υπηρεσίες της και να τις αναπτύσσει βέλτιστα ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών και να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών.

Τόνισε ότι πλέον η Διώρυγα έχει εντείνει τις μέγιστες προσπάθειές της για την ολοκλήρωση του έργου της ανάπτυξης του νότιου τομέα που συμβάλλει στην αύξηση του συντελεστή ασφάλειας ναυσιπλοΐας στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και στην αύξηση της χωρητικότητας υποδοχής κατά 6-8 επιπλέον πλοία.

Μίλησε επίσης για τις προόδους που σημειώθηκαν στον ποικίλο θαλάσσιο στόλο της Αρχής, που περιλαμβάνει την προσθήκη 27 πλοηγικών σκαφών αλουμινίου κατηγορίας «Bahar», που εισάγονται σταδιακά για την εξυπηρέτηση των εργασιών επιβίβασης και αποβίβασης των πλοηγών.

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η ναυπήγηση 29 ρυμουλκών πολλαπλών χρήσεων, με 4 ρυμουλκά χωρητικότητας 70 τόνων και 6 ρυμουλκά χωρητικότητας 75 τόνων να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, έχουν κατασκευαστεί 7 μικρά ρυμουλκά της κλάσης «Azima» με ικανότητα έλξης από 9 έως 15 τόνους, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 10 ρυμουλκών με ικανότητα έλξης 90 τόνων.

Πρόκειται να παραδοθούν το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν το 2025-2026, παράλληλα με την κατασκευή δύο ρυμουλκών διάσωσης με ικανότητα έλξης 190 τόνων.

Από την πλευρά του, ο κ. Arsenio Dominguez, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), εξέφρασε την ικανοποίηση του οργανισμού για την επιστροφή της σταθερότητας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και της Bab al-Mandab, η οποία θα οδηγήσει στη σταδιακή επιστροφή της ναυσιπλοΐας μέσω της διώρυγας του Σουέζ κανονικά.

Ο κ.Dominguez πρόσθεσε ότι η διώρυγα του Σουέζ είναι ένας απαραίτητος παγκόσμιος διάδρομος για το διεθνές εμπόριο, ενώ κάλεσε τις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να επανεκτιμήσουν τα δρομολόγιά τους κατά την προσεχή περίοδο, ώστε να διευκολυνθεί η σταδιακή επιστροφή τους στη διώρυγα του Σουέζ, καθώς οι συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας αρχίζουν να σταθεροποιούνται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

