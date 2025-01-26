Εντός του Απριλίου αναμένεται να κλειδώσει το νέο πακέτο μειώσεων φόρων που έχει προαναγγείλει το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για ελαφρύνσεις που θα αφορούν κυρίως τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία της μεσαίας τάξης με παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα αλλά και στα τεκμήρια διαβίωσης.

Κομισιόν και ΕΛΣΤΑΤ, κατά το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου, αναμένεται να πιστοποιήσουν ταυτόχρονα τα οριστικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2024 προχωρώντας παράλληλα στις πρώτες ασφαλείς εκτιμήσεις για την πορεία του εφετινού προϋπολογισμού. Από τις εκτιμήσεις αυτές θα προκύψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα καθορίσουν το εύρος των παρεμβάσεων της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έχει ήδη προαναγγείλει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2024 θα αγγίξει τα επίπεδα του 3% του ΑΕΠ υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο του προϋπολογισμού για πλεόνασμα ύψους 2,5% του ΑΕΠ. Η προοπτική αυτή επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο που έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα το 2024 ανήλθε στα 8,629 δισ. ευρώ έναντι στόχου 4,635 δισ. ευρώ. Όταν πιστοποιηθούν τα στοιχεία αυτά από την Κομισιόν και την ΕΛΣΤΑΤ θα ανοίξει ο δρόμος για τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών που θα τεθούν σε ισχύ το 2026, χωρίς να αποκλείονται θετικές εκπλήξεις για τους φορολογούμενους την τρέχουσα χρονιά.

Ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε πρόσφατα ότι τα επιπλέον δημοσιονομικά έσοδα από την σύλληψη της φοροδιαφυγής είχαν σαν αποτέλεσμα να επιτευχθεί το 2024 πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 3% και για πρώτη φορά μηδενικό συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα. Τα έσοδα αυτά " θα επιστρέψουν στην κοινωνία με νέες μειώσεις φόρων που θα ανακοινωθούν μέσα στη χρονιά" ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι εφέτος "θα είναι χρονιά με σημαντικές μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη". Αυτές θα αφορούν την άμεση φορολογία.

Η υπεραπόδοση των εσόδων πέρυσι οφείλεται αφενός στην ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αφετέρου στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από τα μέτρα ψηφιοποίησης των ελέγχων και επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών που ελήφθησαν το 2024 και επεκτείνονται εφέτος. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών τα επιπλέον έσοδα από τη φοροδιαφυγή για το 2024 αναμένεται να αγγίξουν τα 2 δισ. ευρώ έναντι αρχικών εκτιμήσεων για 1,8 δισ. ευρώ, μία επίδοση που δεν έχει επιτευχθεί ξανά στην ελληνική οικονομία τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν αποκλείεται, τα οριστικά στοιχεία να δείξουν ακόμη υψηλότερη επίδοση. Για εφέτος εκτιμάται ότι τα έσοδα από την κατηγορία αυτή θα φθάσουν το 1,2 δισ. ευρώ.

Με βάση τις θετικές αυτές εξελίξεις ήδη στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις στο μέτωπο των μειώσεων των άμεσων φόρων. Θεωρείται δεδομένο ότι η μεγαλύτερη παρέμβαση θα αφορά στη φορολογική κλίμακα με αλλαγές και στα κλιμάκια και μειώσεις συντελεστών που θα επικεντρωθούν στα μεσαία εισοδήματα ενώ όφελος θα υπάρξει και στα χαμηλότερα επίπεδα εισοδημάτων. Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να προχωρήσει στη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% και σε άλλες παρεμβάσεις στον τρόπο που εφαρμόζονται προκειμένου να διορθωθούν αδικίες και στρεβλώσεις που παρατηρούνται σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

