ΕΝΦΙΑ 2025: Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2025 έχει ήδη ξεκινήσει και οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουν την πληρωμή φόρων που δεν τους αναλογούν.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2025 για την υποβολή δηλώσεων σχετικά με τις μεταβολές στην κατάσταση των ακινήτων του 2024. Στην πλατφόρμα μπορούν να δηλωθούν προσθήκες, διορθώσεις και διαγραφές στο Ε9, προκειμένου να καταχωρηθούν αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για το 2025.

Με την ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής πύλης, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μεταβολές που προέκυψαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το 2024. Ειδικότερα, όσοι απέκτησαν ακίνητο μέσω αγοράς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, ή πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα σε παιδιά ή εγγόνια τους, πρέπει να υποβάλουν τις αντίστοιχες αλλαγές στο Ε9 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2025.

Προθεσμία έως τις 14 Φεβρουαρίου 2025 για έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ

Παράλληλα οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία έως τις 14 Φεβρουαρίου 2025 να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες στη ψηφιακή πλατφόρμα myProperty, ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση έως και 20% στον εφετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Η έκπτωση αφορά κατοικίες που ασφαλίστηκαν το 2024 έναντι φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοί, πυρκαγιές και πλημμύρες, και ισχύει για όσους πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Ο ΕΝΦΙΑ για το 2025 θα καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται στο τέλος Μαρτίου 2025. Η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, καθώς το ποσό του φόρου θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα των φορολογουμένων στις 28 Φεβρουαρίου 2025, την ίδια ημέρα που θα καταβληθεί η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ για το 2024.

Παρά την πρόωρη ανάρτηση του λογαριασμού του ΕΝΦΙΑ, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εξοφλήσουν το ποσό του φόρου σε 12 δόσεις, κάτι που αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τις 11 δόσεις των προηγούμενων ετών.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ για το 2025, το φορολογικό τοπίο παραμένει σχεδόν αμετάβλητο για την πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι που απέκτησαν ακίνητο μέχρι το τέλος του 2024, είτε μέσω αγοράς, γονικής παροχής ή δωρεάς, αναμένεται να δουν αυξημένο το ποσό του φόρου τους, λόγω της μεταβολής στην περιουσιακή τους κατάσταση. Αντίθετα, όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα σε παιδιά ή εγγόνια τους θα διαπιστώσουν μείωση στο ποσό του ΕΝΦΙΑ.

Επιπλέον, περίπου 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν από εκπτώσεις έως και 50% ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δικαίωμα απαλλαγής από τον φόρο θα έχουν επίσης οι ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέστησαν ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες ή σεισμούς.

Πώς θα γίνουν οι αλλαγές στο Ε9

Για να υποβάλουν τη δήλωση Ε9, οι φορολογούμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής 10 βήματα στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» του myAADE:

Επιλέξτε το έτος για το οποίο θέλετε να υποβάλετε δήλωση Ε9. Από τις διαθέσιμες ενέργειες στην αρχική σελίδα, επιλέξτε "Δημιουργία δήλωσης Ε9" για να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στην περιουσιακή σας κατάσταση. Εισάγετε, τροποποιήστε ή διαγράψτε ακίνητα στους πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα). Αν εισάγετε νέο ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου, όπως τα τετραγωνικά μέτρα, το είδος εμπράγματου δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ. Επιπλέον, εντοπίστε γεωγραφικά το ακίνητο μέσω της επιλογής νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου ή χρησιμοποιώντας τον χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων. Αν τροποποιείτε ακίνητο, ενημερώστε μόνο τα στοιχεία που απαιτούν αλλαγή. Από το 2013, κατά την οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9, απαιτείται η καταχώριση του αριθμού παροχής ρεύματος για τα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Από το 2014, ανάλογα με την αιτία της μεταβολής (π.χ. αγορά, πώληση, γονική παροχή), συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία, όπως τα στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία), τον Α.Φ.Μ. του συμβολαιογράφου ή τα στοιχεία διαθήκης, αν υπάρχει. Κατά την οριστική υποβολή του Ε9, μπορεί να ζητηθεί να διορθώσετε συγκεκριμένα ακίνητα λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους. Όλες οι ενέργειες αποθηκεύονται προσωρινά, ώστε να μπορείτε να τις ελέγξετε και να τις τροποποιήσετε αργότερα. Όταν ολοκληρώσετε τις τροποποιήσεις, ελέγξτε την περιουσιακή σας κατάσταση μέσω της επιλογής προεπισκόπησης. Τέλος, επιλέξτε την οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και, αν επιθυμείτε, τη μεταφορά της στο επόμενο έτος.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

* Στις περιπτώσεις όπου η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY», δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τους συμβαλλόμενους, καταγράφοντας τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους.

* Στις περιπτώσεις όπου οι δηλώσεις φόρου γονικής παροχής και δωρεάς υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ίδιας εφαρμογής και αφορούν συμβόλαια με τα οποία μεταβιβάζεται ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 100% πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας από έναν δωρητή/γονέα σε έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους/τέκνα, δημιουργείται επίσης αυτόματα δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις αντίστοιχες μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των συμβαλλόμενων.

Με αυτές τις διαδικασίες, οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερώνουν έγκαιρα και με ακρίβεια την εικόνα της περιουσίας τους. Έτσι, διασφαλίζεται ο σωστός υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ και αποφεύγονται πιθανά πρόστιμα ή λάθη στους υπολογισμούς.

Κερδισμένοι και χαμένοι για τον ΕΝΦΙΑ του 2025

Οι κερδισμένοι του ΕΝΦΙΑ για το 2025 θα είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, οι οποίες είναι ασφαλισμένες έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα διπλασιαστεί, φτάνοντας το 20%, από 10% που ίσχυε εφέτος.

Αντίθετα, καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει στο εκκαθαριστικό για τους ιδιοκτήτες κατοικιών με αξία άνω των 500.000 ευρώ. Για αυτούς, η έκπτωση θα παραμείνει στο 10%.

Προϋποθέσεις για την έκπτωση φόρου

Για να επωφεληθούν οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών από την έκπτωση φόρου, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Κάλυψη κινδύνων: Η ασφάλιση της κατοικίας πρέπει να καλύπτει σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Εάν λείπει οποιαδήποτε από αυτές τις καλύψεις, η έκπτωση χάνεται. Διάρκεια ασφάλισης: Η ασφάλιση πρέπει να αφορά το προηγούμενο έτος και να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά. Ελάχιστη κάλυψη: Εάν η ασφάλιση ισχύει για λιγότερες από 90 ημέρες εντός του έτους, δεν παρέχεται έκπτωση. Υπολογισμός έκπτωσης: Η έκπτωση εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό του κύριου και συμπληρωματικού φόρου που αφορά το ακίνητο. Αξία κάλυψης: Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την πλήρη αξία του ακινήτου, όπως προσδιορίζεται από την αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αξία του οικοπέδου.

Χαμένοι του ΕΝΦΙΑ 2025

Οι φορολογούμενοι που θα βρουν αυξημένο το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για το 2025 περιλαμβάνουν:

* Όσους απέκτησαν ακίνητα μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς. Ειδικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων με αξία άνω των 400.000 ευρώ θα αντιμετωπίσουν πρόσθετο φόρο.

* Όσους απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως πλήρη ή ψιλή κυριότητα, ή επικαρπία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

