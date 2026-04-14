Ρωσικό drone χτύπησε εμπορικό πλοίο στην Οδησσό

Ένα ρωσικό drone χτύπησε ένα εμπορικό πλοίο υπό σημαία της Λιβερίας στην περιοχή της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο διέσχιζε τον θαλάσσιο διάδρομο για να φορτώσει καλαμπόκι, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών της Ουκρανίας.

Το πλήρωμα κατάφερε να σβήσει γρήγορα τη φωτιά και κανείς δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι το πλοίο συνέχισε την πορεία του και έφτασε σε λιμάνι, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

