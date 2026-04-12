WSJ: 100 πλοία διέσχισαν το Ορμούζ τον περασμένο μήνα, με πολλά να διαπραγματεύονται διόδια με το Ιράν

Η Wall Street Journal αναφέρει, επικαλούμενη στοιχεία της Lloyd's List Intelligence, ότι 100 πλοία έχουν διασχίσει το Στενό του Ορμούζ τον περασμένο μήνα.

Η εφημερίδα αναφέρει, επικαλούμενη ανώνυμους μεσίτες και πλοιοκτήτες, ότι μη ιρανικά πλοία διαπραγματεύονται πληρωμές διοδίων με τις ιρανικές αρχές, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τα 2 εκατομμύρια δολάρια για ένα μόνο πλοίο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Ιράν έχει μετατρέψει το σημαντικότερο πέρασμα του κόσμου σε μια ιδιωτική επιχείρηση είσπραξης λύτρων, με εκτιμώμενο κόστος 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο, ένα εξωφρενικό ποσό, αν σκεφτεί κανείς ότι τα κανονικά τέλη διέλευσης σε κανάλια όπως του Σουέζ ή του Παναμά είναι συνήθως πολύ χαμηλότερα για τα περισσότερα τάνκερ.

Οι πλοιοκτήτες πληρώνουν για να εξασφαλίσουν ότι το πλοίο τους δεν θα κατασχεθεί, δεν θα δεχθεί επίθεση από drones και δεν θα «κολλήσει» σε γραφειοκρατικούς ελέγχους.

Η ανάγκη για πετρέλαιο και εμπορεύματα είναι τόσο μεγάλη που οι εταιρείες προτιμούν να πληρώσουν το «καπέλο» των 2 εκατομμυρίων παρά να κάνουν τον κύκλο της Αφρικής ή να ρισκάρουν την ολική απώλεια του φορτίου.

Αυτή η είδηση εξηγεί την οργισμένη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για «γλυκό (αμερικανικό) πετρέλαιο». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να σπάσει αυτό το «μονοπώλιο διοδίων», ένα «πυρηνικό ιρανικό όπλο» προσφέροντας αμερικανικό πετρέλαιο που δεν χρειάζεται να περάσει από το Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.