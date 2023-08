Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ιουλίου: Μείωση τιμών σε μηναία βάση - Σταθερά στις 5 χώρες της ΕΕ με χαμηλότερο πληθωρισμό η Ελλάδα Οικονομία 17:54, 08.08.2023 linkedin

Σε ετήσια βάση ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανέρχεται στο 2,5% και παραμένει ο 5ος χαμηλότερος στην Ευρωζώνη, μειωμένος κατά -53% συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που κυμαίνεται στο 5,3%