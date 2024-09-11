Η Data4, κορυφαίος πάροχος data centers στην Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Platform Global 2024, την πρώτη μεγάλη επένδυση ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός νέου data center campus στην Παιανία, στην Ανατολική Αττική.

Αυτή η επένδυση αποτελεί μέρος του επενδυτικού προγράμματος επέκτασης ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη μέχρι το 2030, που στοχεύει να καταστήσει την Data4 τον κορυφαίο πάροχο data centers στην Ευρώπη.

Η Data4 έχει πανευρωπαϊκή παρουσία και δραστηριοποιείται σε διάφορες αγορές, όπως στη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Γερμανία, και πλέον εισέρχεται στην ελληνική αγορά, η οποία αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο κόμβο συνδεσιμότητας στη Μεσόγειο.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, μια χώρα που προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα από άποψη θέσης, συνδεσιμότητας και οικονομικής δυναμικής. Αυτή η επένδυση δεν θα υποστηρίξει μόνο τις φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη, αλλά θα συμβάλει σημαντικά στην τοπική οικονομία και το ψηφιακό οικοσύστημα της Ελλάδας. Τα data centers υποστηρίζουν την ανάπτυξη υπηρεσιών cloud και AI, καθώς αποτελούν το θησαυροφυλάκιο της διαχείρισης δεδομένων για εταιρείες και δημόσια διοίκηση και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών υπηρεσιών για τους Έλληνες πολίτες», δήλωσε ο Olivier Micheli, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Data4.

Στρατηγική τοποθεσία και απασχόληση

Το νέο campus θα βρίσκεται σε βιομηχανική ζώνη, εξασφαλίζοντας εγγύτητα με σημαντικούς ενεργειακούς πόρους. Το ATH1 θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 7,5 εκταρίων στην Παιανία και θα τροφοδοτείται με ισχύ έως και 90 MW.

Ένα data center campus λειτουργεί ως καταλύτης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αυξάνοντας την τοπική απασχόληση και ενισχύοντας την οικονομία. Το ATH1 της Data4 θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων: διοικητικά στελέχη, μηχανικούς, τεχνικούς, εργαζόμενους κ.λπ. O Όμιλος εκτιμά ότι μέχρι το 2030 θα έχει δημιουργήσει περισσότερες από 7.000 μόνιμες θέσεις εργασίας στα campus της στην Ευρώπη και πάνω από 500 μόνιμες θέσεις εργασίας στο ελληνικό campus της.

Η Ελλάδα ως στρατηγικός κόμβος συνδεσιμότητας

Η προνομιακή θέση της Ελλάδας ως κόμβου μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής την καθιστά ιδανική τοποθεσία για διεθνή έργα συνδεσιμότητας. Η ένταξη της χώρας στο παγκόσμιο δίκτυο ενισχύεται περαιτέρω με την άφιξη πολλών υποθαλάσσιων καλωδίων, όπως το σύστημα καλωδίων AAE-1, που συνδέει την Ελλάδα με βασικές αγορές στην Άπω Ανατολή, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2024, 20 υποθαλάσσια καλώδια θα συνδέουν την Ελλάδα με την περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Ασίας. Ταυτόχρονα, η ελληνική αγορά για data center αναπτύσσεται ραγδαία, με τη συνολική χωρητικότητα της αγοράς να αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Μέχρι το 2030, ο αριθμός των data centers στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5 φορές, φτάνοντας περίπου τα 23 GW εγκατεστημένης ισχύος. Σχεδόν το ήμισυ αυτής της ισχύος (11 GW) θα πρέπει να αφιερωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με μελέτες της Data4* και η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει εξαίρεση σε αυτήν τη θεμελιώδη τάση.

Καινοτομία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, η ικανότητα των data centers να επεξεργάζονται δισεκατομμύρια δεδομένων σε πραγματικό χρόνο καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη. Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) αξιοποιεί τη υπολογιστική ισχύ των data centers για να αναλύει, ερμηνεύει και να προβλέπει τάσεις, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση των πόρων και βελτιώνοντας τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες. Σε μια εποχή, κατά την οποία οι αποφάσεις που βασίζονται στα δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας, η υποδομή των data centers που υποστηρίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) αποτελεί τον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζεται η βιώσιμη ψηφιακή ανάπτυξη.

Για να εξασφαλιστεί μια τέτοια βιώσιμη ψηφιακή ανάπτυξη, στόχος της Data4 είναι να επιτύχει την πιστοποίηση BREEAM με βαθμολογία "Εξαιρετική" για τα κέντρα δεδομένων της στην Ελλάδα. Αυτή η πιστοποίηση καλύπτει βασικά κριτήρια, όπως ενεργειακή αποδοτικότητα, διαχείριση νερού, βιώσιμα υλικά, όπως το σκυρόδεμα χαμηλού άνθρακα, και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Με την τήρηση αυτών των αυστηρών προτύπων, η Data4 θα είναι από τους πρώτους στην Ευρώπη και η πρώτη στην Ελλάδα που θα έχει data centers πιστοποιημένα με BREEAM, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τη βιωσιμότητα στον κλάδο.

Επιπλέον, η Data4 έχει εισάγει καινοτομίες σε όλα τα campus της στην Ευρώπη, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως η χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την παράταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού μέσω της προγνωστικής συντήρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη(AI) χρησιμοποιείται για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επέκτασης των data centers της εταιρείας, καθιστώντας τα καλύτερα εξοπλισμένα για να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Συνεργάτες για το ελληνικό έργο

Η ελληνική δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος, μαζί με τις μηχανολογικές εταιρείες Cap Ingelec και Blue Sun, διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην καθοδήγηση των νομικών και τεχνικών πτυχών της κατασκευής του νέου campus κέντρων δεδομένων. Η Knight Frank συνέβαλε στην εξασφάλιση της συναλλαγής, καθώς και η Hill International, που βοήθησε την Data4 με συμβουλές και με τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Η Data4 είναι ένας μεγάλος ευρωπαϊκός πάροχος και επενδυτής στην αγορά των data centers. Ο Όμιλος χρηματοδοτεί, σχεδιάζει, κατασκευάζει και λειτουργεί τα δικά του centers.

Η Data4 Group έχει πρωτοπορήσει σε ένα εξαιρετικά συνδεδεμένο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο κέντρου δεδομένων, με στόχο να υποστηρίξει την ψηφιακή ανάπτυξη των πελατών της μακροπρόθεσμα, παρέχοντάς τους κλιμακούμενες και ασφαλείς λύσεις φιλοξενίας για τους διακομιστές IT τους, από μια μεμονωμένη ρακέτα (rack) μέχρι ένα αποκλειστικό κτίριο.

O Όμιλος έχει δεσμευτεί σε μια προοδευτική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του προγράμματος Data4 Good, το οποίο βασίζεται σε 4 κύριους πυλώνες: περιβάλλον, άνθρωποι, κοινότητα και διακυβέρνηση.

Η Data4 Group διαχειρίζεται μερικά από τα πιο ισχυρά data centers στην Ευρώπη, με αποθέματα γης και ηλεκτρισμού που είναι μοναδικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα data centers της Data4 στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία, τη Γερμανία και πλέον στην Ελλάδα φιλοξενούν διεθνείς παρόχους cloud και μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, καθώς και καινοτόμες τεχνολογικές εταιρείες και πολυεθνικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

