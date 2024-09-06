Σε περισσότερα από 1.400 άτομα, έναντι των 1.000 σήμερα, θα ανέρχονται στο τέλος του 2025 οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (Global Center for Digital Innovation -CDI) της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και «αυτή είναι η απόδειξη της επιτυχίας του εγχειρήματος που αναλάβαμε», επισήμανε ο αντιπρόεδρος , επικεφαλής στη Θεσσαλονίκη, Nico Gariboldi, μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου «The Fourth Thessaloniki Metropolitan Summit - Making pathways to prosperity, solidity and cohesion for south-east Europe» και συγκεκριμένα στην ενότητα με θέμα «Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας».

Τονίζοντας ότι προτού γίνει η εμβληματική επένδυση του γερμανικού πολυεθνικού κολοσσού στη Θεσσαλονίκη βολιδοσκοπούνταν και άλλες περιοχές, ο ίδιος τόνισε ότι «η επιλογή της πόλης που βρίσκεται μεταξύ Ανατολής και Δύσης μας δικαίωσε και στέφθηκε με επιτυχία», λέγοντας μάλιστα με ικανοποίηση ότι «σήμερα, το 15% του εργατικού δυναμικού της Pfizer στη Θεσσαλονίκη είναι επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, που είχαν φύγει από την Ελλάδα την περίοδο της κρίσης, για προορισμούς όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ολλανδία, και επαναπατρίστηκαν, για να εργαστούν στην εταιρεία».

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους τελικά επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη προκειμένου να γίνει η επένδυση της Phizer, είπε:«Γνωρίζαμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε διαθέσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο, υπήρχε επιστημονικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης. Υπήρχε το ΑΠΘ, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην περιοχή όπως και άλλα και υπήρχε και η κυβερνητική στήριξη, κάτι που ήταν απαραίτητο για τα επιχειρηματικά μας πλάνα», τόνισε.

Σημειώνοντας δε ότι η «επιτυχία μας έγκεινται στους ανθρώπους», ο ίδιος πρόσθεσε ότι «πρέπει να υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον και αυτό ήταν που βάρυνε σημαντικά και στη δική μας απόφαση να επενδύσουμε στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη».

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος επισήμανε ότι σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος της Phizer στη Θεσσαλονίκη διαδραμάτισε η ανοδική πορεία της εθνικής οικονομίας, η σταθερή και συνεχής συνεργασία με την κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους φορείς, και η επιχειρηματική κουλτούρα, που η εταιρεία βρήκε στη Θεσσαλονίκη.

«Δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και ικανότητες που οδηγούν σε ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και σε κρίσιμες δεξιότητες και ικανότητες, που σχετίζονται με την ψηφιακή καινοτομία» τόνισε ο επικεφαλής του CDI, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη η Pfizer τρέχει projects σε τουλάχιστον 50 χώρες του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

