Ανοιχτή σε μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα εφαρμόζει καθολικό δασμό 10% σε πολλές από τις εξαγωγές της, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το Bloomberg.

Ωστόσο, επιδιώκει και ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ για μείωση των δασμών σε βασικούς τομείς όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα αλκοολούχα ποτά, οι ημιαγωγοί και τα εμπορικά αεροσκάφη.

Η ΕΕ πιέζει επίσης τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν ποσοστώσεις και εξαιρέσεις για να χαλαρώσουν οι δασμοί 25% που έχει επιβάλλει η Ουάσιγκτον στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, καθώς και τον δασμό 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.