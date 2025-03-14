Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν να κάνουν ακόμη πολύ δουλειά πριν καταφέρουν να εξομαλύνουν την ένταση στις εμπορικές τους σχέσεις, δήλωσε την Παρασκευή ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς μετά τις συνομιλίες που είχε με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Είχαμε μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων με τον υπουργό των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και τον πρέσβη Τζέιμσον Γκριρ - βασική προϋπόθεση για την καλύτερη κατανόηση μεταξύ μας», έγραψε ο Σέφτσοβιτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος πρόσθεσε ωστόσο ότι «υπάρχει πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά ας μείνουμε συγκεντρωμένοι και ας διερευνήσουμε τους καλύτερους τρόπους για να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση».

🇪🇺🇺🇸 Important exchange with U.S. Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer - a key part of better understanding each other. There's a lot of work ahead but let's stay focused and explore the best ways to move forward in the right direction. — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) March 14, 2025

Πηγή: skai.gr

