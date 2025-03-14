Λογαριασμός
Μάρος Σέφτσοβιτς: ΕΕ και ΗΠΑ έχουμε πολλή δουλειά ακόμα για την εξομάλυνση των εμπορικών σχέσεων

«Υπάρχει πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά ας μείνουμε συγκεντρωμένοι και ας διερευνήσουμε τους καλύτερους τρόπους για να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε

Μάρος Σέφτσοβιτς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν να κάνουν ακόμη πολύ δουλειά πριν καταφέρουν να εξομαλύνουν την ένταση στις εμπορικές τους σχέσεις, δήλωσε την Παρασκευή ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς μετά τις συνομιλίες που είχε με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Είχαμε μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων με τον υπουργό των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και τον πρέσβη Τζέιμσον Γκριρ - βασική προϋπόθεση για την καλύτερη κατανόηση μεταξύ μας», έγραψε ο Σέφτσοβιτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. 

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος πρόσθεσε ωστόσο ότι «υπάρχει πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά ας μείνουμε συγκεντρωμένοι και ας διερευνήσουμε τους καλύτερους τρόπους για να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση».

