Νάξος: «Καταγγελίες-φωτιά» περί επιδοτήσεων για ανύπαρκτα χωράφια

Ο Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, μιλά για τη λειψυδρία και τις καταγγελίες  του περί ατόμων που τάχα διαθέτουν αγροτικά στρέμματα στο νησί

Νάξος: «Καταγγελίες-φωτιά» για τις επιδοτήσεις

Ο Δημήτρης Καπούνης, Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, μίλησε στο  «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για τις καταγγελίες που είχε κάνει στο παρελθόν πως άτομα από την υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν ψευδώς ότι διαθέτουν αγροτικά στρέμματα στη Νάξο, με σκοπό να λαμβάνουν επιδοτήσεις, στερώντας έτσι χρήματα από Ναξιώτες παραγωγούς.

Όπως λέει, οι ψευδείς δηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νάξος Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
