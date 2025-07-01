Νάξος: «Καταγγελίες-φωτιά» για τις επιδοτήσεις

Ο Δημήτρης Καπούνης, Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, μίλησε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για τις καταγγελίες που είχε κάνει στο παρελθόν πως άτομα από την υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν ψευδώς ότι διαθέτουν αγροτικά στρέμματα στη Νάξο, με σκοπό να λαμβάνουν επιδοτήσεις, στερώντας έτσι χρήματα από Ναξιώτες παραγωγούς.

Όπως λέει, οι ψευδείς δηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα.

Πηγή: skai.gr

