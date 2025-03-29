Δασμοί Τραμπ: Οι επιπτώσεις στη διεθνή και ελληνική αγορά αυτοκινήτου από τα μέτρα

Του Στέλιου Κάνδια



Αποφασισμένος να στηρίξει την αμερικανική βιομηχανία, και ειδικά την αυτοκινητοβιομηχανία, με κάθε κόστος είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για να αυξήσει τα ομοσπονδιακά έσοδα που θα του επιτρέψουν τις υπεσχημένες φοροελαφρύνσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αγνοεί τις προειδοποιήσεις ότι ένας εμπορικός πόλεμος πιθανότατα θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ μειώνοντας τα έσοδα από φορολόγηση εισοδημάτων και εντείνοντας την παγκόσμια αβεβαιότητα.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να υλοποιήσει τις προεκλογικές εξαγγελίες του, με την επιβολή δασμών ύψους 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, και μετά από ένα μήνα στα εισαγόμενα ανταλλακτικά, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στις χώρες παραγωγής αυτοκινήτων και στην αυτοκινητοβιομηχανία, με τη μετοχή της αμερικανικής General Motors να καταγράφει κατακόρυφη πτώση, σχεδόν 8%, στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, λίγο μετά τις ανακοινώσεις. Οι νέοι δασμοί θα εφαρμοστούν από 3ης Απριλίου, μία μέρα αφότου ο Τραμπ ανακοινώσει ανταποδοτικούς δασμούς στις χώρες στις οποίες αποδίδει την ευθύνη για το μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού εμπορικού ελλείμματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μία ισχυρή απάντηση στη "νέα τάξη πραγμάτων" που επιχειρεί να επιβάλει ο Τραμπ, προσπαθώντας όμως να αποτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο. Ο Αμερικανός ηγέτης προειδοποίησε ότι η ανταπάντησή του θα είναι νέοι, πολύ υψηλότεροι δασμοί εάν το ευρωπαϊκό μπλοκ και ο Καναδάς συνεργαστούν για να “βλάψουν οικονομικά τις ΗΠΑ”.

Σύμφωνα με το Reuters, οι προμηθευτές προειδοποιούν για άμεση άνοδο των τιμών και οι διανομείς φοβούνται τον αντίκτυπο μιας πτώσης στην απασχόληση στις χώρες που βασίζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Θα επηρεαστεί η ελληνική αγορά;

Το ερώτημα είναι αν οι “διεθνείς τρικυμίες” επηρεάσουν την ελληνική αγορά, έστω ως ελαφρείς κυματισμοί. Ωστόσο, δεν προκύπτει κίνδυνος να “φρενάρει” η ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Παράγοντες της αγοράς τόνιζαν στο ΣΚΑΪ.gr ότι δεν βλέπουν κάποιες επιπτώσεις για την Ελλάδα. Διευκρίνιζαν ότι υπάρχουν άλλες προκλήσεις για το αυτοκίνητο στη χώρα μας όπως οι ακόμα ελλιπείς υποδομές για τη χρήση φυσικού αερίου (CNG) ως καυσίμου κίνησης.

Όσον αφορά στην επίσημη θέση της Volkswagen σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς, o επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων της Kosmocar κ. Ηλίας Τσούνης επισήμανε στο ΣΚΑΪ.gr ότι "ο Όμιλος Volkswagen παρακολουθεί στενά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν δασμούς ύψους 25% στις εισαγωγές επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι πιθανές επιπτώσεις".

"Το Volkswagen Group θεωρεί την αγορά των ΗΠΑ στρατηγικής σημασίας, έχοντας επενδύσει περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια και δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη. Η Volkswagen συμμερίζεται την άποψη ότι οι νέοι δασμοί – καθώς και τα πιθανά αντίμετρα – ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες για τη διεθνή οικονομία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τους καταναλωτές. Παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές του ελεύθερου εμπορίου, των ανοικτών αγορών και του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Παρά τις εξελίξεις, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα επικρατήσει η λογική, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ομαλή συνέχιση των εμπορικών σχέσεων" πρόσθεσε ο κ. Τσούνης.

Από την πλευρά του, ο κ. Αλέξης Γαλανόπουλος, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Spanos Group – αποκλειστικού αντιπροσώπου των DFSK, SERES, DONGFENG, XEV και εξουσιοδοτημένου διανομέα των BMW και MINI, σημείωσε ότι τέτοιες μονομερείς και ξαφνικές αποφάσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στην παγκόσμια αγορά.

“Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στις ΗΠΑ είδαν ήδη την τιμή της μετοχής τους να πέφτει σημαντικά. Από την άλλη, η πείρα μας από την πρόσφατη επιβολή δασμών από την ΕΕ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα έχει δείξει ότι πολλοί κατασκευαστές προσπαθούν να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις αντί να τις μεταφέρουν στους αγοραστές. Δεν γνωρίζουμε για πόσο θα μπορούν να το κάνουν οι κατασκευαστές της Κίνας, και αν θα επιλέξουν τον ίδιο δρόμο και οι Ευρωπαίοι. Αν αναγκαστούν να αυξήσουν τις τιμές στις ΗΠΑ και μειωθούν τα μερίδιά τους, το κακό σενάριο θα είναι να προσπαθήσουν 'να βγάλουν τα σπασμένα' από την Ευρώπη. Ωστόσο, θα μπορούσε να υπάρξει και θετική έκβαση για εμάς. Αν υπάρξει ανάγκη για διοχέτευση μεγαλύτερου όγκου αυτοκινήτων στις ευρωπαϊκές αγορές, ίσως προκύψουν και προσφορές”. “Σε αυτή τη φάση μπορούμε μόνο να περιμένουμε” κατέληξε ο κ. Γαλανόπουλος.



Τα αυτοκίνητα τα οποία θα επηρεαστούν, είναι αυτά τα οποία εισάγονται από Αμερική εκτιμά ο κ. Σωτήρης Φλωρόπουλος, έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τον κ. Φλωρόπουλο, αυτή τη στιγμή στα αυτοκίνητα που έρχονται από Αμερική, υπάρχει μία αύξηση 10%, στην οποία προστίθεται ο ΦΠΑ το ποσοστό του οποίου εξαρτάται από τη χώρα που βρίσκεται ο αγοραστής. Το νέο καθεστώς των δασμών Τραμπ θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα αυτοκίνητα τα οποία κατασκευάζονται στην Αμερική. Ως εκ τούτου αυτοκίνητα τύπου Tesla, Cadillac (αν και τα τελευταία δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα μας) κτλ. είναι πολύ πιθανό να επηρεαστούν. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα, σύμφωνα με τον κ. Φλωρόπουλο, είναι ούτως ή άλλως πολύ φθηνότερα οπότε δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα μεταχειρισμένα οχήματα ο ίδιος προβλέπει ότι δεν αναμένεται να καταγραφούν σημαντικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 243.796 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα). Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024, ανέρχονται σε 148.276.

Γενικότερα στην Ευρώπη το 2024 η προσφορά μεταχειρισμένων οχημάτων αυξήθηκε κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Εξωτερικό

Εκτιμάται ότι με τα μέτρα που πήρε ο Τραμπ οι ΗΠΑ θα έχουν έσοδα 100 δισ. δολάρια ετησίως.

Σύμφωνα με το BBC, οι ΗΠΑ εισήγαν πέρυσι περίπου 8 εκατομμύρια αυτοκίνητα συνολικής αξίας 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2024, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έστειλαν αυτοκίνητα αξίας 38,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, μείωση κατά 4,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ένωση ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, ACEA.

Ο Τραμπ θέλει αμερικανικές και μη αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, να κατασκευάζουν στην Αμερική, ειδάλλως θα “υποστούν το κόστος”.

Ωστόσο, δεν είναι όλα ρόδινα: επιβάλλοντας δασμούς στα καναδικά και μεξικανικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ο Τραμπ θα "σπάσει" εφοδιαστικές αλυσίδες που χρειάστηκαν δεκαετίες για να δημιουργηθούν, εξηγεί ο αναλυτής Χάουαρντ Γκλέκμαν. Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αύξηση του κόστους και περιορισμούς στον εφοδιασμό που δεν ισχύουν για τους Γερμανούς και Ιάπωνες ανταγωνιστές τους, γεγονός που θα πλήξει τα κέρδη τους αλλά και τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Επίσης δεν μπορούν να παραγνωριστούν τυχόν επιπτώσεις για τους εργαζομένους στα εκτεταμένα δίκτυα υποστήριξης των ξένων αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ. Και τα εργοστάσια με τις μεγάλες γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων δεν οικοδομούνται από τη μια στιγμή στην άλλη.

Ακόμα και η Tesla του Ίλον Μασκ, κυβερνητικού στελέχους του Τραμπ, που διαθέτει μεγάλα εργοστάσια στην Καλιφόρνια και το Τέξας, δεν θα μείνει απολύτως αλώβητη από τους δασμούς. Σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη ο Μασκ παραδέχθηκε “σημαντικές” επιπτώσεις στην εταιρεία.

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα είναι μεταξύ αυτών που θα πληγούν σημαντικά από τις κυρώσεις, με το Τόκιο να προαναγγέλλει αντίποινα.



