Σε σταθερά ανοδική πορεία ο ελληνικός τουρισμός

Τη σταθερά ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του κλάδου ανέδειξε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στην ομιλία της στη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Η Υπουργός τόνισε ότι το 2024 αποτέλεσε τη νέα χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, με τα έσοδα να αγγίζουν τα 22 δισ. ευρώ και επεσήμανε τις αξιοσημείωτες αυξήσεις σε αφίξεις και έσοδα, κατά τους χειμερινούς και τους «πλάγιους» μήνες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του 2025, πρόσθεσε, η ανοδική αυτή πορεία συνεχίζεται, με σημαντική αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης και των εισπράξεων από τον Ιανουάριο.

Η κα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξή του.

«Ο τουρισμός δεν είναι μόνο οικονομικός παράγοντας, αλλά και κοινωνικός, πολιτιστικός και περιβαλλοντικός. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι αναπτύσσεται με όρους βιωσιμότητας, προσφέροντας οφέλη σε όλες τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η επιτυχία αυτή οφείλεται σε σκληρή δουλειά, σε κοινή και επίμονη προσπάθεια φορέων, επιχειρήσεων και εργαζομένων στον τουρισμό, και βέβαια συντονισμένης κυβερνητικής πολιτικής, που επικεντρώνεται:

-Στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών

-Στην ενίσχυση των υποδομών και την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού

-Στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας

-Στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Αναφερόμενη στις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, η Υπουργός τόνισε τη σημασία του πλαισίου λειτουργικών προδιαγραφών ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων που έχει ως στόχο τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά της φιλοξενίας.

Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας, με μέτρα που διευκολύνουν τις επενδύσεις και απλοποιούν τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κα Κεφαλογιάννη στον ορεινό τουρισμό, όπου παρουσίασε τις δράσεις που στοχεύουν στη μετατροπή των χιονοδρομικών κέντρων σε υποδομές δωδεκάμηνης λειτουργίας, καθώς και την ίδρυση τουριστικών προορισμών βιώσιμου ορεινού τουρισμού.

Τέλος, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», το οποίο συνεχίζεται με διευρυμένα κριτήρια συμμετοχής, περισσότερες επιλογές προορισμών και επιδότηση αυξημένων ποσών, ώστε να ωφεληθούν ακόμη περισσότεροι δικαιούχοι.

Το Υπουργείο Τουρισμού, επεσήμανε η κα Κεφαλογιάννη, βρίσκεται δίπλα στους επαγγελματίες του κλάδου, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την ποιότητα, την καινοτομία και την αειφορία, με στόχο την εδραίωση της Ελλάδας ως μιας από τις κορυφαίες τουριστικές επιλογές παγκοσμίως. Ο ελληνικός τουρισμός θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της χώρας.

Στη Γενική Συνέλευση της ΠΟΞ συμμετείχαν επίσης η Υφυπουργός Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα Βασιλική Κουτσούκου, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κος Ανδρέας Φιορεντίνος και ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κος Γιάννης Χατζής.

Πηγή: skai.gr

