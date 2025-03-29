Δήλωση του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για τις χρωστικές σε αναψυκτικά έφερε πτώση στο Χρηματιστήριο σε Coca-Cola και Pepsico

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κάλεσε σήμερα τις Πολιτείες να βάλουν τέλος στη δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράζουν αναψυκτικά με ζάχαρη χρησιμοποιώντας διατακτικές σίτισης, με αποτέλεσμα να πέσουν οι μετοχές των εταιρειών στο Χρηματιστήριο.

Ο υπουργός επισκέφθηκε ένα σχολείο στη Δυτική Βιρτζίνια, μαζί με τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη Πάτρικ Μορισέι, για να εκφράσει την ικανοποίησή του επειδή η Πολιτεία αυτή υιοθέτησε έναν νόμο που απαγορεύει ορισμένες χρωστικές ύλες στα γεύματα που προσφέρουν οι σχολικές καντίνες. Με την ευκαιρία αυτή ανακοίνωσε ότι η Πολιτεία, μία από τις φτωχότερες στις ΗΠΑ, υπέβαλε «αίτημα εξαίρεσης» ώστε οι δικαιούχοι αυτών των κουπονιών τροφίμων να μην επιτρέπεται να αγοράζουν αναψυκτικά με αυτά.

Το πρόγραμμα SNAP, που χρηματοδοτείται με ομοσπονδιακούς πόρους και επιβλέπεται από το υπουργείο Γεωργίας, παρέχει στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα μια προπληρωμένη κάρτα με την οποία μπορούν να αγοράζουν φρούτα, λαχανικά, κρέας, γαλακτοκομικά αλλά επίσης και «σνακ και μη αλκοολούχα ποτά», όπως αναψυκτικά. Το 2023, περισσότερα από 42 εκατομμύρια Αμερικανοί λάμβαναν κάθε μήνα αυτές τις διατακτικές. Το ετήσιο κόστος του προγράμματος ξεπέρασε τα 112 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

«Το μήνυμα που θέλω να στείλω σήμερα στη χώρα και σε όλους τους άλλους κυβερνήτες είναι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του κυβερνήτη Μορισέι και να ζητήσουν εξαίρεση από το υπουργείο μου και εμείς θα τους τη δώσουμε», είπε ο Κένεντι.

Αμέσως μετά τη δήλωση αυτή, οι μετοχές των κολοσσών Coca-Cola και Pepsico υποχώρησαν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Με το κλείσιμο, έχαναν 0,52% και 0,27% αντίστοιχα.

Η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς στήριξε την πρωτοβουλία του κυβερνήτη, τον οποίο αποκάλεσε «οραματιστή» και είπε ότι αναμένει «με ανυπομονησία» το αίτημα εξαίρεσης.

Η ιδέα αυτή δεν είναι κάτι το καινούριο για τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος είχε δηλώσει, πριν υπουργοποιηθεί, ότι δεν θέλει οι δικαιούχοι των κουπονιών να τα χρησιμοποιούν για να αγοράζουν κατεργασμένα τρόφιμα. «Δεν τρώμε πλέον τροφή, τρώμε ουσίες που μοιάζουν με τροφή» είπε σήμερα, συγκρίνοντας τις εταιρείες αναψυκτικών και κατεργασμένων τροφίμων με τις καπνοβιομηχανίες.

Πηγή: skai.gr

