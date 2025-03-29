Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με σημαντική πτώση

Σημαντικές απώλειες στη Wall Street, εν μέσω ανησυχίας για τη δασμολογική πολιτική του προέδρου Τραμπ και τις επιπτώσεις της στην αμερικανική οικονομία

Wall Street

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τη δασμολογική πολιτική του προέδρου Τραμπ και τις επιπτώσεις της στην αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 715,80 μονάδων (–1,69%), στις 41.583,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 481,04 μονάδων (–2,70%), στις 17.322,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 112,37 μονάδων (–1,97%), στις 5.580,94 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

