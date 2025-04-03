Το βασικό επιχειρηματικό λόμπι της Ελβετίας απέρριψε σήμερα τους δασμούς που επέβαλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στις ελβετικές εισαγωγές (και παγκοσμίως) ως επιζήμιους και αδικαιολόγητους, ενώ η κυβέρνηση της χώρας τόνισε τη σημασία της τήρησης του διεθνούς δικαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 31% στις εισαγωγές από την Ελβετία συγκριτικά με 20% στα προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 10% από τη Βρετανία.

Το επιχειρηματικό λόμπι Economiesuisse δήλωσε ότι δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους αμερικανικούς δασμούς, σημειώνοντας ότι η Ελβετία έχει καταργήσει τους βιομηχανικούς δασμούς από τις αρχές του 2024 και έχει ήδη χαμηλότερους δασμούς εισαγωγών σε σχέση με τις ΗΠΑ.

«Η σημερινή κλιμάκωση στην εμπορική πολιτική αποτελεί σοβαρή επιβάρυνση για την ελβετική εξαγωγική βιομηχανία», ανέφερε το Economiesuisse, χαρακτηρίζοντας τους δασμούς «επιζήμιους και αδικαιολόγητους».

Ο Τραμπ θέλει να μειώσει το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα και η Ελβετία έχει σημαντικό πλεόνασμα στο εμπόριο προϊόντων. Ωστόσο, το Economiesuisse ανέφερε ότι εάν συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες, το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών είναι σχεδόν ισοσκελισμένο.

Η οργάνωση σημείωσε επίσης ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν επηρεάζονται από το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ στις 2 Απριλίου. Τα χημικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα αντιστοιχούσαν σε πάνω από το ήμισυ των ελβετικών εξαγωγών στις ΗΠΑ το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ελβετικής κυβέρνησης.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τους δασμούς, η πρόεδρος της Ελβετίας Κάριν Κέλερ-Σούτερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή της έλαβε υπόψιν τους δασμούς και σύντομα θα αποφασίσει τα επόμενά της βήματα.

«Τα μακροπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα της χώρας είναι τα πιο σημαντικά. Η τήρηση του διεθνούς δικαίου και του ελεύθερου εμπορίου παραμένουν βασικές αξίες», δήλωσε η ίδια σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη εξαγωγική αγορά της Ελβετίας και η κυβέρνηση προσπαθεί να τονίσει τη συνεισφορά της Ελβετίας στην αμερικανική οικονομία.

Η Ελβετία είναι ο έκτος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στις ΗΠΑ. Ωστόσο ο αγροτικός της τομέας είναι ένας από τους πλέον επιδοτούμενους μεταξύ των κρατών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Αντιδράσεις από Νορβηγία και Ισπανία

«Η Νορβηγία επιδιώκει να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ για τους δασμούς»

Η Νορβηγία θα επιδιώξει να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ αναφορικά με τους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Στέρε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες δασμούς 15% στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τη Νορβηγία.

«Είναι κακά νέα, είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε ο Στέρε στο NRK.

«Υπάρχει ένα άνοιγμα για διαπραγματεύσεις εδώ, λένε οι Αμερικάνοι, και θα το χρησιμοποιήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο που μπορούμε».

Η Νορβηγία, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει πιέσεις στους Ευρωπαίους αξιωματούχους για τη χάραξη πολιτικής προκειμένου να αποτρέψει αυτό που έχει χαρακτηρίσει το χειρότερο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι νορβηγικές εξαγωγές στην Ευρώπη θα επηρεαστούν αρνητικά από μια απάντηση της Ένωσης στους αμερικανικούς δασμούς.

Ο Στέρε δήλωσε ότι θα ηγηθεί αποστολής στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα προκειμένου να συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλους αξιωματούχους.

Η Ισπανία θα λάβει μέτρα για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές

Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση της χώρας είναι έτοιμη να λάβει μέτρα για να προστατεύσει τις εταιρίες και τους καταναλωτές της Ισπανίας από τις επιπτώσεις των νέων δασμών που ανακοινώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι νέοι δασμοί είναι «άδικοι και αδικαιολόγητοι», δήλωσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RNE.

Η ΕΕ επιθυμεί να διαπραγματευθεί προκειμένου να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος, αν και θα πρέπει να ανταπαντήσει εάν δεν υπάρχει περιθώριο για διαπραγμάτευση, δήλωσε ο Κουέρπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

