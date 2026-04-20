Υποψίες για insider trading σκιάζουν την προεδρία Τραμπ

Καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), οι traders στοιχηματίζουν εκατομμύρια δολάρια λίγο πριν από τις σημαντικές ανακοινώσεις του.

Το BBC εξέτασε τα στοιχεία για τον όγκο των συναλλαγών σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές και τα συνέκρινε με μερικές από τις δηλώσεις του Tραμπ.

Διαπίστωσε ένα σταθερό μοτίβο απότομων αυξήσεων λίγες ώρες, ή μερικές φορές λίγα λεπτά, πριν από τη δημοσίευση μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μιας συνέντευξης στα ΜΜΕ.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό φέρει τα χαρακτηριστικά της παράνομης εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, όπου οι στοιχηματισμοί γίνονται με βάση πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η εικόνα είναι πιο περίπλοκη και ότι ορισμένοι traders έχουν γίνει πιο επιδέξιοι στο να προβλέπουν τις παρεμβάσεις του προέδρου.

Ακολουθούν πέντε από τα πιο σημαντικά παραδείγματα.

9 Μαρτίου 2026: «Ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί»

Εννέα ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του CBS ότι η σύγκρουση είχε «σχεδόν ολοκληρωθεί».

Η πρώτη φορά που το κοινό θα μπορούσε να είχε ενημερωθεί για τη συνέντευξη ήταν στις 15:16 ώρα Ανατολικής Ακτής, όταν ο δημοσιογράφος δημοσίευσε σχετικό post στο X.

Οι traders πετρελαίου αντέδρασαν στην είδηση ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τελειώσει πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο, προχωρώντας σε πωλήσεις πετρελαίου, με αποτέλεσμα η τιμή να κατακρημνιστεί κατά περίπου 25%.

Ωστόσο, τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι σημειώθηκε τεράστια αύξηση των στοιχημάτων για πτώση της τιμής του πετρελαίου 47 ολόκληρα λεπτά πριν από την ανάρτηση του δημοσιογράφου.

Οι traders που έβαλαν αυτά τα στοιχήματα θα έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια από την κίνηση των τιμών του πετρελαίου.

23 Μαρτίου 2026: «Πλήρης παύση των εχθροπραξιών»

Στις 23 Μαρτίου, μόλις δύο ημέρες μετά την απειλή του να «εξαφανίσει» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι η Ουάσιγκτον είχε πραγματοποιήσει «ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ» με την Τεχεράνη σχετικά με μια «ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ» των εχθροπραξιών.

Αμέσως, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ η τιμή αναφοράς του αμερικανικού αργού πετρελαίου –η οποία βρισκόταν σε ανοδική πορεία – έπεσε κατακόρυφα.

Όπως ανέφερε τότε το BBC, 14 λεπτά πριν από την ανάρτηση του προέδρου, παρατηρήθηκε ασυνήθιστα υψηλός αριθμός συναλλαγών σχετικά με την τιμή του πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε και στους traders που αγόραζαν συμβόλαια για το αργό Brent.

9 Απριλίου 2025: Παύση των δασμών

Εκτός από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα συναλλακτικής δραστηριότητας που έχουν προκαλέσει έκπληξη.

Στις 2 Απριλίου του περασμένου έτους, ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτό που ονόμασε «Ημέρα της Απελευθέρωσης» –μια σειρά δασμών σε προϊόντα από σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου.

Οι χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσμο έπεσαν κατακόρυφα.

Όμως, μια εβδομάδα αργότερα, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μια «παύση» 90 ημερών στους δασμούς για όλες τις χώρες, εκτός από την Κίνα, οι χρηματιστηριακές αγορές εκτοξεύτηκαν.

Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 σημείωσε άνοδο 9,5% – μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες αυξήσεις του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

18:00 BST (Ώρα Βρετανίας): Οι traders αρχίζουν να ποντάρουν σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς

18:18 BST (Ώρα Βρετανίας) : Ο Τραμπ ανακοινώνει την παύση των δασμών

18:19 BST (Ώρα Βρετανίας): Η χρηματιστηριακή αγορά ξεκινά ιστορική άνοδο

Και πάλι, ένα μοτίβο ασυνήθιστων συναλλαγών προηγήθηκε αυτών των γεγονότων, με έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό στοιχημάτων να τοποθετείται πριν από την ανακοίνωση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που παρακολουθεί τον S&P 500.

Ο αριθμός των συμβολαίων που διαπραγματεύτηκαν εκτοξεύθηκε σε πάνω από 10.000 ανά λεπτό αμέσως μετά τις 18:00 BST (Ώρα Βρετανίας). Νωρίτερα την ίδια μέρα ο αριθμός ήταν της τάξης των εκατοντάδων.

Ορισμένοι επενδυτές πόνταραν πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια στην άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς εκείνη την ημέρα, παρόλο που αυτή είχε υποστεί απώλειες για επτά συνεχόμενες ημέρες. Η τεράστια άνοδος θα μπορούσε να τους είχε αποφέρει κέρδος σχεδόν 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αργότερα εκείνη την εβδομάδα, αρκετοί Δημοκρατικοί του Κογκρέσου έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) προτρέποντας την ρυθμιστική αρχή να διερευνήσει εάν οι ανακοινώσεις του προέδρου «πλούτισαν στελέχη της κυβέρνησης και φίλους εις βάρος του αμερικανικού κοινού».

3 Ιανουαρίου 2026: Σύλληψη Μαδούρο

Δεκ. 2025: Δημιουργία του λογαριασμού Burdensome-Mix

2 Ιαν. 2026: Ο λογαριασμός ποντάρει 32.000 δολάρια στην ανατροπή του Μαδούρο

3 Ιαν. 2026: Ο Μαδούρο συλλαμβάνεται και ο Burdensome-Mix κερδίζει 436.000 δολάρια

Πλατφόρμες που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain, όπως η Polymarket και η Kalshi, προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να στοιχηματίζουν σε οτιδήποτε, από τον καιρό και το μπέιζμπολ έως την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Ο γιος του προέδρου Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είναι επενδυτής στην Polymarket και μέλος της συμβουλευτικής του επιτροπής. Επίσης, ενεργεί ως στρατηγικός σύμβουλος της Kalshi.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας χρήστης δημιούργησε έναν λογαριασμό στην Polymarket με το όνομα Burdensome-Mix. Στις 30 Δεκεμβρίου, έβαλε το πρώτο του στοίχημα ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα είχε αποχωρήσει από το αξίωμα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Μεταξύ 30 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου, ο Burdensome-Mix έβαλε συνολικά 32.500 δολάρια σε αυτή τη θέση.

Όταν ο Μαδούρο συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ και ανατράπηκε, ο Burdensome-Mix κέρδισε 436.000 δολάρια.

Λίγο αργότερα, ο λογαριασμός άλλαξε το όνομα χρήστη του και δεν έχει τοποθετήσει κανένα στοίχημα από τότε.

28 Φεβ 2026: Επιθέσεις κατά του Ιράν

Φεβρουάριος 2026: Δημιουργία έξι λογαριασμών στην Polymarket

28 Φεβρουαρίου: Οι λογαριασμοί κερδίζουν συνολικά 1,2 εκατ. δολάρια

Σύμφωνα με τον ιστότοπο ανάλυσης blockchain Bubblemaps, τον Φεβρουάριο δημιουργήθηκαν έξι λογαριασμοί στην Polymarket.

Όλοι έβαλαν στοιχήματα ότι θα γινόταν αμερικανική επίθεση στο Ιράν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Όταν οι επιθέσεις επιβεβαιώθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ τις πρώτες πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, οι λογαριασμοί κέρδισαν συνολικά 1,2 εκατ. δολάρια.

Πέντε από τους έξι αυτούς χρήστες δεν έχουν τοποθετήσει άλλα στοιχήματα από τότε, αλλά η πρόσφατη δραστηριότητα ενός από τους λογαριασμούς δείχνει ότι κέρδισε στη συνέχεια 163.000 δολάρια, στοιχηματίζοντας στην εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έως τις 7 Απριλίου, η οποία ανακοινώθηκε από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη εκείνη την ημέρα.

