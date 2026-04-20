Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν άνοδο πάνω από 5%, στα 95 δολάρια τη Δευτέρα, αντιστρέφοντας τις απώλειες από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις φουντώνουν ξανά στη Μέση Ανατολή.

Η άνοδος ακολούθησε τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατέσχεσε ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν, αφού αγνόησε τις εντολές να σταματήσει κατά την έξοδό του από το Ορμούζ.

Η Τεχεράνη στοχοποίησε επίσης πλοία και ανέκτησε τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σημειώνει το Trading Economics.

Η παρατεταμένη σύγκρουση έχει προκαλέσει ένα ιστορικό σοκ στον ενεργειακό εφοδιασμό, αυξάνοντας τους κινδύνους πληθωρισμού και εγείροντας ανησυχίες για μια πιθανή παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται ανοδικά κατά 5,33%, στα 95,19 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη (07:10 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαΐου) σημειώνει άνοδο 6,14%, στα 89 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.