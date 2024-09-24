Μια ακόμη διάσταση του ενδεχόμενου μιας επιθετικής εξαγοράς της Commerzbank από την UniCredit, αυτήν τη φορά όσον αφορά τους εργαζόμενους της γερμανικής τράπεζας, έθεσε ο Stefan Wittmann, ανώτατο στέλεχος του εποπτικού συμβουλίου και κορυφαίος αξιωματούχος στο γερμανικό συνδικάτο Verdi, κάνοντας λόγο για μαζικές απολύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η ιταλική UniCredit ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αύξησε το μερίδιό της στον γερμανικό δανειστή σε περίπου 21% και υπέβαλε αίτημα για ενίσχυση αυτής της συμμετοχής έως και 29,9%, σηματοδοτώντας ότι μια προσφορά εξαγοράς μπορεί να είναι στα χαρτιά.

Σημειωτέον πως ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς τάχθηκε άμεσα κατά της εξαγοράς, λέγοντας ότι «οι μη φιλικές επιθέσεις, οι επιθετικές εξαγορές δεν είναι καλές για τις τράπεζες και γι’ αυτό η γερμανική κυβέρνηση έχει σαφώς τοποθετηθεί προς αυτή την κατεύθυνση». Αξίζει να αναφερθεί ότι το γερμανικό δημόσιο, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank από τότε που διέσωσε την τράπεζα με 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008.

Απειλούνται τα 2/3 των θέσεων εργασίας

Ο Stefan Wittmann, μιλώντας στο CNBC, είπε ότι τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στην Commerzbank θα μπορούσαν να εξαφανιστούν εάν η UniCredit πραγματοποιήσει με επιτυχία μια επιθετική εξαγορά της τράπεζας, προσθέτοντας ότι «ελπίζουμε σίγουρα να την αποφύγουμε». Σύμφωνα με τον ίδιο, το διοικητικό συμβούλιο της Commerzbank κάλεσε τη γερμανική κυβέρνηση να προβεί σε εσωτερική αναθεώρηση της πιθανής εξαγοράς, η οποία ελπίζει ότι θα δώσει στην τράπεζα μια περίοδο έξι μηνών για να αξιολογήσει την κατάσταση.

«Αλλά εάν μια επιθετική εξαγορά είναι αναπόφευκτη, πιστεύουμε ότι τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας θα εξαφανιστούν, ότι θα υπάρξει άλλη μια σημαντική περικοπή στους κλάδους», τόνισε.

«Θα δούμε συγκεκριμένα ότι η UniCredit δεν θέλει καθόλου όλους τους πελάτες της Commerzbank, αλλά ότι εστιάζει στους υποτιθέμενους καλύτερους πελάτες, δηλαδή στους πλούσιους πελάτες», προέβλεψε ο ίδιος.

«Ανησυχούμε πραγματικά για την οικονομική και επιχειρηματική μας ευθύνη. Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, στο οποίο φυσικά επικεντρώνονται ιδιαίτερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα χάνει πάντα από τη συγχώνευση, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή», είπε ο Wittmann.

Τεταμένο κλίμα

Ο Wittmann μετέφερε ένα κλίμα «πολύ τεταμένο» εντός της εταιρείας, προσθέτοντας ότι η τράπεζα εξεπλάγη από την ανακοίνωση της UniCredit τη Δευτέρα, την οποία περιέγραψε ως «στροφή 180 μοιρών μέσα σε 48 ώρες».

« Ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel ισχυρίστηκε την Παρασκευή ότι ήθελε μια φιλική εξαγορά σε συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολιτικούς. Και χθες μας εξέπληξε η εχθρική απόπειρα εξαγοράς του. Αυτό δεν βγάζει νόημα», σχολίασε ο Wittmann.

Ο ίδιος, αμφισβήτησε τι μπορεί να συμβεί εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις ή οι «αναταράξεις» επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων της UniCredit για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας της Commerzbank.

«Είμαστε πάντα ανοιχτοί, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Εποπτικό Συμβούλιο, θεωρώντας ότι μπορούν και πρέπει να υπάρξουν συγχωνεύσεις σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά μόνο όταν υπάρχει η τραπεζική ένωση. Και αυτό είναι μόνο το δεύτερο σημείο κριτικής μας, που λέμε: δημιουργήστε πρώτα τους κανόνες του παιχνιδιού και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και μετά κάντε το με ευαισθησία όταν είναι σαφές σε “γήπεδο” βρισκόμαστε», είπε ο Wittmann.

