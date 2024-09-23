Εξαλλος ο Σολτς με την "επιθετική" κίνηση της UniCredit στην Commerzbank

Η προσπάθεια της UniCredit να αποκτήσει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Commerzbank χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση είναι μια εχθρική πράξη που δεν αρμόζει ούτε στην Ευρώπη, ούτε στη Γερμανία, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος Olaf Scholz.

«Οι μη φιλικές επιθέσεις και οι εχθρικές εξαγορές δεν είναι κάτι καλό για τις τράπεζες και για αυτό η γερμανική κυβέρνηση έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Scholz στο περιθώριο επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη.

Οι δηλώσεις του Olaf Scholz οδήγησαν τις μετοχές της Commerzbank σε πτώση 5,9%, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τις πιθανότητες μιας πλήρους εξαγοράς. Η UniCredit έκλεισε με πτώση 3,3%.

Ο Friedrich Merz, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης των Χριστιανοδημοκρατών, τον οποίο πολλοί βλέπουν ως τον επόμενο καγκελάριο της Γερμανίας, περιέγραψε την τακτική του CEO του ιταλικού τραπεζικού κολοσσού, Αντρέα Ορσέλ, ως «ερασιτεχνική» και την εξαγορά ως «καταστροφή για την τραπεζική αγορά της Γερμανίας», παραπέμποντας στο παρελθόν της HVB.

Η UniCredit, η οποία έχει κεφάλαια έως και 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για εξαγορές, αγόρασε το 2005 τη βαυαρική τράπεζα HVB, της οποίας η επιχείρηση, αν και πολύ μικρότερη, είναι πιο κερδοφόρα από της Commerzbank μετά από έντονες περικοπές προσωπικού όλα αυτά τα χρόνια.

Η μπάλα στο γήπεδο της ΕΚΤ

«Η μπάλα είναι σταθερά στο γήπεδο της ΕΚΤ. Εάν εγκρίνουν την αύξηση, η UniCredit θα ελέγχει αρκετά ώστε να ηγηθεί του παιχνιδιού», δήλωσε ο ακαδημαϊκός και πρώην επόπτης της ΕΚΤ, Ignazio Angeloni.

«Η UniCredit θα μπορούσε επίσης απλώς να ενσωματώσει τη HVB στη Commerzbank και να έχει μεγάλο μερίδιο σε μια γερμανική τράπεζα. Δεν είναι ιδανικό, απέχουμε ακόμα πολύ από ένα "ευρωπαϊκό JPM", αλλά είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες υστερούν σε μέγεθος και αξία σε σχέση με τις αμερικάνικές, όπως η JP Morgan.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως η Unicredit αύξησε τη συμμέτοχη της στη Commerzbank στο 21%, από 9% που κατείχε, το οποίο την καθιστά τη μεγαλύτερη μέτοχο στη γερμανική τράπεζα. Παράλληλα υπέβαλε αίτημα για να αποκτήσει ποσοστό έως 29,9%.

Το Βερολίνο είναι μέτοχος στη Commerzbank από τη χρηματοπιστωτική χρήση του 2008, οπότε και χρειάστηκε να της παράσχει ένεση ρευστότητας ύψους 18,2 δισ. ευρώ, ενώ έχει ακόμη 12% της Commerzbank στην κατοχή του.

Σύμφωνα με το CNBC, αξιωματούχοι της γερμανικής κυβέρνησης, σε συνάντησή τους την Παρασκευή, συζήτησαν τη συμμετοχή του κράτους στη Commerzbank. Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η τράπεζα “είναι σταθερή και κερδοφόρα” και η στρατηγική της είναι προσανατολισμένη προς την ανεξαρτησία. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τάσσεται προς αυτή την κατεύθυνση και θα διατηρήσει τη μετοχική της συμμετοχή” ανέφεραν σχετικά.

