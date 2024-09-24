Σταθερά τιμολόγια ρεύματος για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε η Protergia, λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας - όπως επισημαίνει - στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

«Με τον τρόπο αυτό η Protergia τιμά την εμπιστοσύνη των πελατών της και επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στην ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από το αυξημένο κόστος ενέργειας», τονίζει η εταιρεία.

Το κόστος για το «πράσινο» τιμολόγιο της Protergia διαμορφώνεται στα 15,99 σεντς ανά κιλοβατώρα ενώ για τα κίτρινα κυμαίνεται από 9,09 έως 13,4 σεντς.

Έως την 1η Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι τιμές από όλους τους προμηθευτές για τα «πράσινα» τιμολόγια.

Η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο διαμορφώνεται το Σεπτέμβριο, μέχρι στιγμής, στα 119,17 ευρώ ανά μεγαβατώρα, χαμηλότερα από τον Αύγουστο οπότε ήταν 129,83 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πηγή: skai.gr

