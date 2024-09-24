Χαμηλώνουν τον πήχη των προσδοκιών τους για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, κορυφαία γερμανικά οικονομικά ινστιτούτα.
Σύμφωνα με το Reuters, μείωσαν τις εκτιμήσεις τους για το 2024, προβλέποντας ότι η οικονομία της Γερμανίας θα συρρικνωθεί κατά 0,1%, όπως δήλωσαν πηγές με γνώστη των κοινών φθινοπωρινών οικονομικών προβλέψεων.
Οι εκτιμήσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2025 περιορίστηκαν στο 0,8% από 1,4% που πριν, ενώ για το 2026 ο μέσος όρος των προβλέψεων διαμορφώθηκε στο 1,3%.
Οι κοινές οικονομικές προβλέψεις των γερμανικών ινστιτούτων θα δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη, που σημαίνει ότι οι αριθμοί ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ελαφρώς, αναφέρει το Reuters.
