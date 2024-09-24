Τα κορυφαία οικονομικά ιδρύματα της Γερμανίας αναθεωρούν πτωτικά τις προβλέψεις τους για το 2024 και τώρα βλέπουν τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης να συρρικνώνεται κατά 0,1%, δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη άνθρωποι που γνωρίζουν τα στοιχεία από την κοινή οικονομική πρόβλεψη του φθινοπώρου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η οικονομία της Γερμανίας ήταν η πιο αδύναμη μεταξύ των μεγάλων ομολόγων της στην ευρωζώνη πέρυσι με συρρίκνωση 0,3%.

Ακόμη και με τον πληθωρισμό σε πτωτική τάση, η κατανάλωση παραμένει αδύναμη και το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι λίγες παγκόσμιες παραγγελίες και τα υψηλά επιτόκια εξακολουθούν να επηρεάζουν.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία δίνουν μια ζοφερή εικόνα. Το γερμανικό επιχειρηματικό ηθικό έπεσε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο και περισσότερο από το αναμενόμενο, έδειξε έρευνα την Τρίτη.

Τα στοιχεία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι η γερμανική επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνώθηκε τον Σεπτέμβριο με τον πιο απότομο ρυθμό των τελευταίων επτά μηνών, θέτοντας την οικονομία σε καλό δρόμο για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο πτώσης της παραγωγής.

Τα οικονομικά ινστιτούτα αναθεωρούν πτωτικά επίσης τις προβλέψεις τους για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις πηγές. Η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2025 έχει μειωθεί στο 0,8% από 1,4% και για το 2026, τα ινστιτούτα προβλέπουν ανάπτυξη 1,3%, ανέφεραν οι πηγές.

Η κοινή οικονομική πρόβλεψη των ινστιτούτων πρόκειται να δημοσιευθεί την Πέμπτη, πράγμα που σημαίνει ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν ελαφρώς.

Το υπουργείο Οικονομίας ενσωματώνει τις συνδυασμένες εκτιμήσεις από τα ινστιτούτα - Ifo, DIW, IWH, IfW και RWI - στις δικές του προβλέψεις.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη, η γερμανική κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,3% φέτος. Μια νέα ενημέρωση αναμένεται τον Οκτώβριο.

