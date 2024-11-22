Bosch: Θα καταργήσει 5.500 θέσεις εργασίας, τις περισσότερες στη Γερμανία

Νέο πλήγμα στη γερμανική οικονομία, και ειδικά στην αυτοκινητοβιομηχανία, μετά τις μαζικές απολύσεις που ανακοίνωσε η Volkswagen. Η βιομηχανία Bosch, ηγετική δύναμη παγκοσμίως στην κατασκευή εξοπλισμού αυτοκινήτων, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή πως προβλέπει 5.500 νέες περικοπές θέσεων εργασίας διεθνώς, κυρίως στη Γερμανία. Αυτές οι μειώσεις προσωπικού θα πραγματοποιηθούν κατά κύριο λόγο έως το 2030.

«Η παγκόσμια παραγωγή οχημάτων θα περιέλθει σε στασιμότητα φέτος στις περίπου 93 εκατομμύρια μονάδες ή ακόμα και θα μειωθεί ελαφρά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος», εξηγεί ο γερμανικός όμιλος σε ένα δελτίο Τύπου.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πτώση της ζήτησης, καθυστερήσεις στη μετάβαση προς τα ηλεκτρικά οχήματα και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές.

Στην Ευρώπη, «ο κλάδος βρίσκεται σε ανταγωνισμό με παρόχους, οι οποίοι, λόγω του γεγονότος ότι η παραγωγή τους γίνεται σε χώρες όπου η δομή κόστους είναι μικρότερη, έχουν προφανή πλεονεκτήματα», συμπλήρωσε ο γερμανικός όμιλος.

Η Bosch είχε ήδη ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες περικοπές θέσεων εργασίας παγκοσμίως, επηρεάζοντας περίπου 7.000 θέσεις συνολικά, ιδίως στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, απ’ όπου συγκεντρώνει σχεδόν τα δύο τρίτα των εσόδων της, αλλά επίσης στα τμήματα κατασκευής εργαλείων και ηλεκτρικών συσκευών BSH.

Μεταξύ των θέσεων εργασίας που επηρεάζονται από τις νέες αυτές ανακοινώσεις, 3.850 βρίσκονται στη Γερμανία, ιδίως στα εργοστάσια του Χίλντεσχαϊμ (βόρεια) και του Σβέμπις Γκμυντ (νότια).

Όλες αφορούν τη μονάδα αυτοκινήτου του ομίλου, ιδίως στις δραστηριότητες που συνδέονται με τον εξηλεκτρισμό των οχημάτων, τη στιγμή που η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου αναπτύσσεται σε αργότερους ρυθμούς από το προβλεπόμενο. Η μονάδα που αναπτύσσει τα αναγκαία λογισμικά για την αυτόνομη οδήγηση επίσης πλήττεται, όπως και ο τομέας κατασκευής φρένων και συστημάτων διεύθυνσης.

Η γερμανική οικονομία, πυλώνας της οποίας είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, πλήττεται ιδιαίτερα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη κρίση και διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή ένα ευρύ σχέδιο μείωσης δαπανών, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χιλιάδες απολύσεις ή ακόμα και στο κλείσιμο εργοστασίων στη Γερμανία.

Απεργιακές κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν από την 1η Δεκεμβρίου στον πρώτο κατασκευαστή αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοίνωσε επίσης 4.000 νέες περικοπές θέσεων εργασίας στην Ευρώπη έως τα τέλη του 2027, ιδίως στη Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

