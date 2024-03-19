BofA: Αλλάζουν οι ισορροπίες πυρήνα και περιφέρειας στην Ευρωζώνη – Τι λέει για Ελλάδα

Η κατηγοριοποίηση των χωρών της Ευρωζώνης σε εκείνες του πυρήνα, του ημι-πυρήνα (semi-core) και της περιφέρειας, που παγιώθηκε την περίοδο της κρίσης χρέους, μοιάζει σε ένα βαθμό να έχει χάσει τη σημασία της μετά την πανδημία, διαπιστώνουν οι αναλυτές της Bank of America. Η αύξηση των ελλειμμάτων στις χώρες του πυρήνα και η επιβράδυνση της σχετικής ανάπτυξής τους στηρίζει το αφήγημα αυτό.
Αλλά και στην περιφέρεια, χώρες όπως η Πορτογαλία έχουν βιώσει επιθετικές αναβαθμίσεις στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση προς την κατηγορία Α. Την ίδια ώρα, οι χώρες του ημι-πυρήνα βλέπουν τις αξιολογήσεις τους να υποβαθμίζονται, με τις προοπτικές να είναι σε μεγάλο βαθμό αρνητικές, σημειώνουν οι αναλυτές.
Η Bank of America «έτρεξε» μία άσκηση, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε τους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιούν οι οίκοι αξιολόγησης για να διαπιστώσει πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται η κάθε χώρα στον πυρήνα, τον ημι-πυρήνα και την περιφέρεια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο moneyreview.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.