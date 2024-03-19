BofA: Αλλάζουν οι ισορροπίες πυρήνα και περιφέρειας στην Ευρωζώνη – Τι λέει για Ελλάδα

Η κατηγοριοποίηση των χωρών της Ευρωζώνης σε εκείνες του πυρήνα, του ημι-πυρήνα (semi-core) και της περιφέρειας, που παγιώθηκε την περίοδο της κρίσης χρέους, μοιάζει σε ένα βαθμό να έχει χάσει τη σημασία της μετά την πανδημία, διαπιστώνουν οι αναλυτές της Bank of America. Η αύξηση των ελλειμμάτων στις χώρες του πυρήνα και η επιβράδυνση της σχετικής ανάπτυξής τους στηρίζει το αφήγημα αυτό.

Αλλά και στην περιφέρεια, χώρες όπως η Πορτογαλία έχουν βιώσει επιθετικές αναβαθμίσεις στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση προς την κατηγορία Α. Την ίδια ώρα, οι χώρες του ημι-πυρήνα βλέπουν τις αξιολογήσεις τους να υποβαθμίζονται, με τις προοπτικές να είναι σε μεγάλο βαθμό αρνητικές, σημειώνουν οι αναλυτές.

Η Bank of America «έτρεξε» μία άσκηση, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε τους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιούν οι οίκοι αξιολόγησης για να διαπιστώσει πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται η κάθε χώρα στον πυρήνα, τον ημι-πυρήνα και την περιφέρεια.

