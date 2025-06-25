Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επιβάλει αντίποινα σε δασμούς στις αμερικανικές εισαγωγές, μεταξύ άλλων στα αεροσκάφη της Boeing, εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβάλει εισφορά στα προϊόντα του μπλοκ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αξιωματούχοι της ΕΕ αναμένουν ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν ορισμένους δασμούς, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Μέχρι τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χειρίζεται εμπορικά θέματα για την ΕΕ, δεν έχει δηλώσει αν αυτό θα προκαλούσε αντίποινα από το μπλοκ.

Ευρωπαϊκά αντίποινα

«Θα χρειαστεί να προβούμε σε αντίποινα και να επαναφέρουμε τις ισορροπίες σε ορισμένους βασικούς τομείς, εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν σε μια ασύμμετρη συμφωνία», δήλωσε ο επικεφαλής της βιομηχανίας της ΕΕ, Stephane Sejourne, στο Bloomberg News, μεταξύ άλλων και εάν «το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι να παραμείνει ένας δασμός 10%».

Η ΕΕ σπεύδει να κλείσει μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον πριν οι δασμοί για το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών της προς τις ΗΠΑ ανέβουν στο 50% στις 9 Ιουλίου. Η ΕΕ εκτιμά ότι οι αμερικανικοί δασμοί καλύπτουν τώρα 380 δισεκατομμύρια ευρώ (439 δισεκατομμύρια δολάρια), ή περίπου το 70% των εξαγωγών της προς τις ΗΠΑ.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν επιταχυνθεί και η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη μιας λύσης που θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η Επιτροπή είπε στα κράτη μέλη την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ επιμένουν σε απαιτήσεις που θα οδηγούσαν σε μια άδικη συμφωνία, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg.

Η Επιτροπή, η οποία επιδιώκει μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία, θα αξιολογήσει οποιοδήποτε τελικό αποτέλεσμα και σε αυτό το στάδιο θα αποφασίσει ποιο επίπεδο ασυμμετρίας - αν υπάρχει - είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg. Οποιαδήποτε απόφαση για αντίποινα θα πρέπει να συντονιστεί και να συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη.

Μεταξύ των αμερικανικών αιτημάτων περιλαμβάνονται μέτρα που αφορούν ποσοστώσεις για εξαγωγές ψαριών, τα οποία αξιωματούχοι της ΕΕ υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι ασύμβατα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, κινήσεις που σχετίζονται με τους δασμούς και δεν είναι αμοιβαίες, καθώς και μια σειρά από απαιτήσεις για την οικονομική ασφάλεια, οι οποίες περιγράφονται από αξιωματούχους του μπλοκ ως τραβηγμένες, ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

Πολλοί στην ΕΕ αναμένουν ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς των ΗΠΑ θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού δασμού 10%. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, η οποία αφήνει δασμούς 10% σε όλες σχεδόν τις βρετανικές εξαγωγές.

«Καταλαβαίνω ότι οι ΗΠΑ εργάζονται σε μεγάλο βαθμό με το 10% ως βασικό όριο», δήλωσε ο επικεφαλής του εμπορικού τμήματος της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς στο Βερολίνο τη Δευτέρα. «εργαζόμαστε επίσης για τα μέτρα εξισορρόπησης, τα οποία θα προστατεύσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους εργαζόμενους σε περίπτωση» που δεν καταλήξουμε σε μια δίκαιη, διαπραγματευτική λύση, είπε.

Ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών

Ένας από τους τομείς που θα εκτεθούν σε έναν εμπορικό πόλεμο θα είναι η βιομηχανία πολιτικής αεροπορίας. Ο Sejourne δήλωσε ότι η Airbus με έδρα την Τουλούζη της Γαλλίας δεν μπορεί να υπόκειται σε «αθέμιτο ανταγωνισμό» από την Boeing, η οποία έχει την έδρα της στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, επειδή η ευρωπαϊκή κατασκευάστρια αεροσκαφών αντιμετωπίζει πρόσθετο δασμό 10%.

«Αν δεν επαναφέρουμε την ισορροπία θα αφήσουμε ορισμένους κορυφαίους τομείς απροστάτευτους, οπότε υπάρχει οικονομικό συμφέρον να ενεργήσουμε έτσι», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

