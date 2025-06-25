Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται η εφαρμογή της σε χονδρεμπόριο, ενέργεια και χρηματοπιστωτικές εταιρείες

Επεκτείνεται από αύριο, Πέμπτη 26 Ιουνίου, πιλοτικά η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε επιχειρήσεις στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου, της ενέργειας, στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, καθώς και σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό. Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου για τους παραπάνω κλάδους θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με την ένταξη αυτών των επιχειρήσεων, το μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας επεκτείνεται σε επιπλέον 350.000 εργαζόμενους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που προστατεύονται από το μέτρο σε 1,85 εκατομμύρια. Η εφαρμογή του μέτρου ενισχύει ουσιαστικά την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, προστατεύοντας τόσο τους εργαζόμενους από αθέμιτες πρακτικές όσο και τις επιχειρήσεις από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, όσον αφορά το μήνα Απρίλιο 2025, δείχνουν ότι οι καταγεγραμμένες υπερωρίες σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εμφανίζονται κατά 78% αυξημένες σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024.

Η θεαματικότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται στον κλάδο του Τουρισμού στον οποίο είχαμε αύξηση +1.105%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση και τους υπόλοιπους μεγάλους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασία κατά το διάστημα 7/2024 – 3/2025:

Λιανεμπόριο: 131% σε μηνιαία βάση

Εστίαση: 105% σε μηνιαία βάση

Βιομηχανία: 68% σε μηνιαία βάση

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και ταυτόχρονα αναδεικνύουν τον ουσιαστικό ρόλο στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, τονίζει το υπουργείο Εργασίας.

