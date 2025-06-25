ΚΕΦΙΜ: 175 μέρες θα εργαστούμε φέτος για το κράτος, 6 μέρες λιγότερο απ' ό,τι το 2024

Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης προβλέπεται για το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMECO), όπως καταδεικνύει η μελέτη της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας που δημοσιεύει για 10η χρονιά φέτος το ΚΕΦΙΜ (Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών).

Όπως μάλιστα σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του ΚΕΦΙΜ, η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας έχει καθιερωθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο που δίνει στις Ελληνίδες και τους Έλληνες έναν απλό, έγκυρο και εύληπτο τρόπο κατανόησης του κρίσιμου μεγέθους της φορολογικής επιβάρυνσης. Μέσα στα δέκα αυτά χρόνια, η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας έχει αναφερθεί ευρέως στον δημόσιο διάλογο, στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και στο Κοινοβούλιο από όλες τις παρατάξεις του δημοκρατικού φάσματος.

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης:

Η φορολογική επιβάρυνση σε αριθμούς

Η 25η Ιουνίου είναι η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα φετινά έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Φέτος θα εργαστούμε για το κράτος 175 από τις 365 μέρες του έτους, 6 ημέρες λιγότερο απ' ό,τι το 2024.

Η φετινή πρόβλεψη των 175 ημερών εργασίας για το κράτος αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση από το 2011.

Από το 2019 μέχρι και τις φετινές προβλέψεις για το 2025, η φορολογική επιβάρυνση έχει μειωθεί κατά 6 ημέρες, από τις 181 στις 175 ημέρες.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2024 εργαστήκαμε για το κράτος 181 ημέρες (ΗΦΕ: 1η Ιουλίου).

Η θέση της Ελλάδας στην ΕΕ

Ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα έχει την 11η μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση για το 2025, φτάνοντας τον μέσο όρο της ΕΕ (175 ημέρες).

Ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα έχει την 4η καλύτερη επίδοση σε ό,τι αφορά τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης από το 2019 στο 2025, βελτιώνοντας την επίδοσή της κατά 2 θέσεις (από 9η υψηλότερη το 2019 σε 11η υψηλότερη το 2025).

Έμμεσοι και άμεσοι φόροι: Εξελίξεις και τάσεις

Ως προς το μείγμα της φορολογικής πολιτικής που ακολουθείται στην Ελλάδα, το 2025 θα μειωθεί περαιτέρω η αναλογία των κρατικών εσόδων από έμμεσους φόρους (φόροι στην κατανάλωση) προς άμεσους φόρους (φόροι στο εισόδημα και τον πλούτο). Το 2023 οι έμμεσοι φόροι που συλλέχθηκαν ήταν διπλάσιοι των άμεσων φόρων, σημειώνοντας την υψηλότερη αναλογία από το 1995, έτος από το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το 2025 τα έσοδα από έμμεσους φόρους αναμένεται να είναι περίπου 1,5 φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των άμεσων φόρων.

Η βασικότερη πηγή των έμμεσων φόρων είναι ο ΦΠΑ, ο οποίος το 2024 έφτασε το 70,2% του συνόλου των έμμεσων φόρων, έναντι 68,8% το 2023.

Η υπεραπόδοση των εσόδων αυξάνει τη φορολογική επιβάρυνση

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, η οποία αυξάνει τελικώς τη φορολογική επιβάρυνση. Έτσι, ενώ η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το 2025 αναφέρει πως το έτος 2024 προϋπολογίστηκαν περίπου 35,1 δισ. έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, οι τελευταίες εκτιμήσεις αναφέρουν έσοδα της τάξεως των 36,4 δισ. (+3,5%). Αντίστοιχα, το έτος 2024 είχαν προϋπολογισθεί περίπου 21,6 δισ. έσοδα από φόρο εισοδήματος και οι τελευταίες εκτιμήσεις αναφέρουν έσοδα της τάξεως των 24,2 δισ. (+11,8%). Στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος, μεγαλύτερη απόκλιση εμφάνισαν τα έσοδα που εισπράχθηκαν ως φόρος εταιρειών (+17,3%).

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε σχετικά: «Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης είναι ένα καλό νέο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η επίτευξη υπερπλεονασμάτων τα τελευταία χρόνια καταδεικνύει ότι υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο περαιτέρω μείωσης της φορολόγησης στην κατεύθυνση της δυναμικότερης ανάπτυξης της οικονομίας».

Η μελέτη της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών υπολογίζει τη μέρα που οι Έλληνες φορολογούμενοι θα απελευθερώνονταν από το βάρος των φόρων, αν με τα χρήματα που κέρδιζαν από την εργασία τους έπρεπε, πριν καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, να αποπληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να προσεγγίσει τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, εφαρμόζοντας την μεθοδολογία του Tax Foundation.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΦΙΜ:

Κατ' αρχάς εκτιμά την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας στην Ελλάδα βάσει των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (μέσα από την ετήσια μακροοικονομική βάση δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, AMECO)

Στη συνέχεια, γίνεται η ακριβέστερη εκτίμηση βάσει των απολογιστικών στοιχείων της ίδιας βάσης, μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.