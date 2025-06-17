Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ είναι περίπλοκες, αλλά στόχος παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μέχρι την προθεσμία της 9ης Ιουλίου, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ΕΕ δεν προτείνει μια «δίκαιη» συμφωνία.
«Είναι περίπλοκο, αλλά προχωράμε – αυτό είναι καλό – και πιέζω πολύ για να επιταχύνουμε περισσότερο (…) Θα δούμε πώς θα καταλήξουν» οι συνομιλίες, είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου κορυφής της G7 στον Καναδά.
Η επικεφαλής της Κομισιόν ανέφερε επίσης πως δεδομένης της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, δεν υπάρχει πίεση για περαιτέρω μείωση του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο.
