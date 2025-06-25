«Ανοίγει ο δρόμος» για συμβάσεις… μίας ημέρας – Ανατροπές φέρνει το νέο εργασιακό

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο αλλάζει ριζικά τον «χάρτη» της απασχόλησης στη χώρα μας, καθώς «εμπλουτίζεται» το «μενού» των «ευέλικτων» μορφών εργασίας. Στο υπουργικό συμβούλιο αρχές Ιουλίου θα πέσουν στο τραπέζι -μεταξύ άλλων- ένα νέο σύστημα «διευθέτησης» του χρόνου απασχόλησης, «δοκιμαστικές» προσλήψεις και «αυτοματοποίηση» προσλήψεων και απολύσεων. Ειδικά, το τελευταίο ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή των συμβάσεων μίας ημέρας.

Το νομοσχέδιο, στο οποίο μπαίνουν πλέον οι τελευταίες πινελιές, αγγίζει σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των εργασιακών ζητημάτων, από τις προσλήψεις - απολύσεις, ως τα ωράρια και τις συμβάσεις.

Εμπλουτίζει έτσι το «μενού» των ευέλικτων μορφών εργασίας, καθιερώνει «δοκιμαστικές» προσλήψεις και επιτρέπει εξπρές διαδικασίες προσλήψεων – απολύσεων μέσω… κινητού.

Κατά παραγγελία» συμβάσεις για απασχόληση μίας ημέρας

Μια από τις ανατροπές που έρχονται λοιπόν είναι ότι στο εξής (δηλαδή μετά την ψήφιση των αλλαγών) η κάθε πρόσληψη θα μπορεί να γίνεται αυθημερόν και ο εργαζόμενος θα αρκεί να κάνει αποδοχή στους όρους της πρόσληψης μέσω κινητού τηλεφώνου για την άμεση έναρξη της απασχόλησής του.

Στις αποχωρήσεις η διαδικασία θα απλοποιηθεί και άλλο, καθώς εξετάζεται να καταργηθεί το διάστημα των 10 ημερών από την απουσία ενός εργαζόμενου -που θα πρέπει να μεσολαβήσει με τα σημερινά δεδομένα- προκειμένου η μη προσέλευσή του να θεωρηθεί ως οικειοθελής αποχώρηση και να επιτραπεί η αντικατάστασή του με νέα πρόσληψη.

Με το νέο καθεστώς ένας εργοδότης θα μπορεί να προβαίνει σε αντικατάσταση ενός εργαζόμενου από κάποιον άλλον χωρίς να μεσολαβεί 10ήμερο και χωρίς να θεωρηθεί η αποχώρηση του καταγγελία σύμβασης.

Εφόσον, αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες προσλήψεων και αποχωρήσεων – κατ΄ αυτόν τον τρόπο- θα «ξεμπλοκάρουν» και οι περιβόητες συμβάσεις «μηδενικών ωρών» ή «κατά παραγγελία συμβάσεις», οι οποίες είναι συμβάσεις που θα συνάπτονται για απασχόληση μιας, δυο ή τριών ημερών και για καθαρά έκτακτες ανάγκες.

Οι συμβάσεις «μηδενικών ωρών» έχουν ζήτηση στην εστίαση και στον τουρισμό, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζονται παρότι υπάρχει ψηφισμένο νομοθετικό πλαίσιο από πέρυσι.

Ο λόγος που δεν προχώρησαν είναι η έλλειψη ευελιξίας στο καθεστώς προσλήψεων και αποχωρήσεων.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και οι «δοκιμαστικές» προσλήψεις

Με την ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εφαρμόζουν αυξημένο ωράριο για μερικές μέρες με βάση τις ανάγκες τους και να επιστρέφουν τις επιπλέον ώρες στο προσωπικό τους είτε με μειωμένο ωράριο, είτε με επιπλέον ρεπό ή άδεια.

Πάντως, ο μέσος όρος του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας θα παραμένει στις 40 ώρες ενώ δεν θα επηρεαστούν οι μισθοί, καθώς οι αποδοχές θα είναι ίδιες τόσο κατά το αυξημένο όσο και στο μειωμένο ωράριο εργασίας.

Για παράδειγμα θα μπορεί να συμφωνείται από την επιχείρηση και τους εργαζομένους της, για 3 μέρες μιας εβδομάδας να απασχοληθούν για 10 ώρες αντί 8 και για τις άλλες 2 μέρες να εργαστούν με μειωμένο ωράριο 5 ωρών ημερησίως ώστε σε εβδομαδιαία βάση ο συνολικός χρόνος να είναι 40 ώρες, αλλά με αυξομειώσεις.

Η εβδομαδιαία διευθέτηση θα μπορεί να εφαρμόζεται και με υπερωρίες.

Καθιερώνεται ακόμη η δυνατότητα προσλήψεων για δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών.

Ποιες ανατροπές έρχονται στην αγορά εργασίας

Όπως προαναφέρθηκε λοιπόν και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, υπάρχουν -μεταξύ άλλων- ρυθμίσεις που καθιερώνουν νέο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας το οποίο θα επιτρέπει την αύξηση και την μείωσή του σε εβδομαδιαία βάση, fast track προσλήψεις και αποχωρήσεις εργαζομένων, μέσω ειδικής εφαρμογής αποδοχής των όρων απασχόλησης ή διακοπής της σύμβασης στο κινητό τηλέφωνο, αλλά και μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου για τις επιχειρήσεις με την κατάργηση εντύπων για τις άδειες, τις μετακινήσεις εκτός έδρας, των καταστάσεων προσωπικού κ.α.

Το νέο νομοσχέδιο θα δίνει έμφαση:

α) Στη διευκόλυνση των προσλήψεων και των αποχωρήσεων με διαδικασίες fast track που θα περιλαμβάνουν αποδοχή των όρων της σύμβασης έναρξης απασχόλησης ή την καταγγελία της μέσω κινητού.

β) Στο νέο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας που θα επιτρέπεται να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

γ) Στην απλούστευση του πίνακα προσωπικού με στόχο την κατάργησή του σε επόμενο στάδιο.

δ) Στην κατάργηση του βιβλίου αδειών, δεδομένου ότι οι χρόνοι απουσίας θα περνούν στο εργασιακό ιστορικό των εργαζομένων μέσω της ψηφιακής κάρτας.

ε) Στην ευέλικτη προσέλευση και αποχώρηση εργαζομένων για διάστημα 10 λεπτών χωρίς αυτό το διάστημα να καταγράφεται στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας

στ) Στην κατάργηση του εντύπου για εκτός έδρας εργασία, που θα καταχωρείται στην ψηφιακή κάρτα.



Πηγή: skai.gr

