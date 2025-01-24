Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απίθανο να προτείνει τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού LNG ως μέρος μιας νέας δέσμης κυρώσεων που θα στοχεύει τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος.

Το μπλοκ θα βασιστεί αντ' αυτού σε έναν οδικό χάρτη που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα για να βρεθεί ένας τρόπος να τερματιστούν οι εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων, δήλωσαν οι πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Μια ομάδα 10 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζει για την αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εισάγοντας περιορισμούς στο φυσικό αέριο και το LNG. Ωστόσο, οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν ομοφωνία, η οποία είναι δύσκολο να επιτευχθεί εν μέσω της έντονης αντίθεσης της Ουγγαρίας και της εξάρτησης ορισμένων άλλων χωρών από το φυσικό αέριο της Μόσχας, πρόσθεσαν οι πηγές.

Το μπλοκ συζητά τον τρόπο εξόδου από το ρωσικό LNG, όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το Bloomberg.

Το ρωσικό LNG παραμένει μία από τις τελευταίες μεγάλες ενεργειακές εξαρτήσεις της Ευρώπης από τη Ρωσία, αφού η Μόσχα τερμάτισε τις ροές μέσω αγωγών. Η ΕΕ εισήγαγε πέρυσι ποσότητες ρεκόρ του LNG από τη Ρωσία, με τη Γαλλία, την Ισπανία και το Βέλγιο να είναι οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί απέφυγαν να επιβάλουν αυστηρότερους περιορισμούς στο καύσιμο για να αποφύγουν τους κλυδωνισμούς των τιμών που έπληξαν τις ήδη δοκιμαζόμενες βιομηχανίες της περιοχής τα τελευταία χρόνια. Όμως, από το 2026-2027, η νέα προμήθεια από τα εργοστάσια που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και το Κατάρ αναμένεται να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν επιβάλει σταδιακά κυρώσεις σε ορισμένα ρωσικά έργα LNG για να περιορίσουν τα σχέδια επέκτασης των εξαγωγών της Μόσχας, αλλά οι προσπάθειες αυτές έχουν μειώσει ελάχιστα τη ζήτηση της περιοχής για ρωσικές προμήθειες.

Το μπλοκ των 27 χωρών σκοπεύει να εγκρίνει τη 16η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου και έχει προγραμματιστεί να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη για τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων στις 26 Φεβρουαρίου. Ενώ το εν λόγω σχέδιο θα περιγράφει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον τερματισμό των εισαγωγών, η λεπτομερής πρόταση θα παρουσιαστεί πιθανότατα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε ζητήσει τον τερματισμό των εισαγωγών ενέργειας από τη Μόσχα έως το 2027, αφού η Ευρώπη είχε πληγεί από μια ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

