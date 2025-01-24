Ζούκερμπεργκ: Η Meta θα δαπανήσει έως και $65 δισ. για την τεχνητή νοημοσύνη το 2025

Η Meta Platforms σχεδιάζει να επενδύσει έως και 65 δισ. δολάρια σε έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) το 2025, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ενός νέου γιγαντιαίου κέντρου δεδομένων και της αύξησης των προσλήψεων σε ομάδες τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε την Παρασκευή ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μαρκ Ζούκερμπεργκ σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων «τόσο μεγάλου που θα καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του Μανχάταν», ανέφερε ο Ζούκερμπεργκ σε ανάρτησή του στο Facebook. Η Meta σχεδιάζει να φέρει περίπου ένα γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος σε απευθείας σύνδεση το 2025 και προβλέπεται να τελειώσει το έτος με περισσότερες από 1,3 εκατ. μονάδες επεξεργασίας γραφικών, πρόσθεσε.

«Πρόκειται για μια τεράστια προσπάθεια και τα επόμενα χρόνια θα οδηγήσει τα βασικά προϊόντα και τις δραστηριότητές μας, θα ξεκλειδώσει ιστορική καινοτομία και θα επεκτείνει την αμερικανική τεχνολογική ηγεσία», έγραψε ο Ζούκερμπεργκ στην ανάρτηση.

Η Meta έχει επενδύσει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια και πρόσφατα ανακοίνωσε ένα νέο κέντρο δεδομένων αξίας 10 δισ. δολαρίων στη Λουιζιάνα. Ο Ζούκερμπεργκ πρόσθεσε ότι η Meta θα «αυξήσει σημαντικά τις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης» το 2025.

Η ανακοίνωση του Ζούκερμπεργκ έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της OpenAI, της SoftBank Group και της Oracle μιας κοινοπραξίας ύψους 100 δισ. δολαρίων με την ονομασία Stargate για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και έργων υποδομής AI σε όλες τις ΗΠΑ.

