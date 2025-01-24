Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 1,28% , κέρδη 5,07% από αρχές του 2025

Με κέρδη 1,28% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, συμπληρώνοντας πέντε εβδομάδες ανόδου, ενώ έκλεισε σε νέα υψηλά 14 ετών.

Η Alpha Finance εκτιμά ότι η δυναμική της αγοράς θα παραμείνει ανοδική και το 2025, καθώς έχει εισέλθει σε έναν πολυετή ευνοϊκό κύκλο, ενισχυμένο από αρκετούς θετικούς παράγοντες (κερδοφορία εισηγμένων, υψηλά μερίσματα, βελτιωμένη ρευστότητα, μεταρρυθμίσεις, επιστροφή του Χ.Α στις ανεπτυγμένες αγορές). Αντίθετα, εκτιμά ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει η σημαντικότερη πηγή αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η αγορά θα μπορούσε να σημειώσει άνοδο 10-20% μέσα στο 2025.

Πάνω από 20% υπολογίζει η Eurobank Equities τα περιθώρια ανόδου του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2025.

Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αποτελεί έναν θετικό παράγοντα, καθώς θα μπορούσε να δικαιολογεί υψηλότερες αποτιμήσεις, αλλά ο βασικός μοχλός για το re-rating θα ήταν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ροές κεφαλαίων προβλέπονται υποστηρικτικές, εν όψει και της πιθανής ένταξης σε watchlist για αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές, στα μέσα του 2025.

Η Eurobank Equities περιμένει μέση αύξηση 9% στα EBITDA για τις εταιρείες του μη χρηματοοικονομικού τομέα, λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας, και μείωση μόνο 7% στα έσοδα από τόκους των τραπεζών σε σχέση με τα υψηλά τους. Στο πλαίσιο αυτό, το ΧΑ να εμφανίζει discount άνω του 20% έναντι της Ευρώπης.

Οι τράπεζες

Ο Τραπεζικός δείκτης αυτή την εβδομάδα σημείωσε οριακή αύξηση, ενώ συνεχίστηκε το μπαράζ θετικών εκθέσεων για τις ελληνικές τράπεζες, από ξένους και εγχώριους οίκους.

Οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών παραμένουν ελκυστικές και η αναθεώρηση των business plans που αναμένεται με τα αποτελέσματα του κλάδου για το τέταρτο τρίμηνο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν περαιτέρω καταλύτη, σημειώνει η UBS.

Η ανάπτυξη της εταιρικής πίστης αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη των κερδών του κλάδου και βασικό στοιχείο της επενδυτικής της σύστασης. Η UBS δίνει τιμή-στόχο στα 2,42 ευρώ για την Alpha Bank , στα 3 ευρώ για τη Eurobank, στα 11,20 ευρώ για την Εθνική και στα 5,70 ευρώ για την Πειραιώς.

Η αμερικανική Jefferies δίνει σύσταση αγοράς για τις ελληνικές τράπεζες, με τιμές στόχους αρκετά υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης. Για την Πειραιώς ο στόχος είναι στα 5,80 ευρώ , στην Alpha Bank τα 2,75 ευρώ, στην Εθνική τα 11 ευρώ και στη Eurobank τα 3,05 ευρώ.

Σε αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η NBG Securities, θεωρώντας ότι ο κλάδος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με discount προς τις αντίστοιχες Ευρωπαίες, κάτι που, κατά την άποψή της, δεν δικαιολογείται πλήρως από τους κινδύνους ανά χώρα και κλάδο. Η νέα τιμή στόχος της Alpha Bank είναι στα 2,55 ευρώ, για την Eurobank στα 3,50 ευρώ και για την Πειραιώς στα 6,25 ευρώ. Όσον αφορά το P/TBV με βάση τις εκτιμήσεις του 2025, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο 0,83x (για ROTE 13,6%), με τις αντίστοιχες στην ΕΕ στο 1,08x, που συνεπάγεται discount 23%.

Οι αποδόσεις

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.544,13 μονάδες, έναντι 1.524,67 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,28%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 5,07%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,14% και από τις αρχές του 2025 ενισχύεται σε ποσοστό 5,38%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 2,81%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 6,24%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με οριακή άνοδο 0,17%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη 10,29%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 862,366 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 172,473 εκατ. ευρώ, από 133,777 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυξήθηκε κατά 1,104 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 108,237 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 5,090 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

