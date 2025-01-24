Προσωρινή διακοπή όλων των οικοδομικών εργασιών στο Δήμο Κηφισιάς μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ – Συνεχίζεται η μάχη για το πράσινο

Κατόπιν της δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας με την οποία κρίνεται ως αντισυνταγματική, σειρά από διατάξεις του ΝΟΚ, ο Δήμαρχος Κηφισιάς εξέδωσε νέο «Εντέλλεσθε», προς την ΥΔΟΜ με σκοπό τον έλεγχο και την πλήρη εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας. Ειδικότερα:

Τι πρόκειται να γίνει με τις υφιστάμενες οικοδομικές άδειες:

Ως προς τις διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε προσωρινή διακοπή των εργασιών στο σύνολο των οικοδομικών αδειών, οι οποίες έχουν εκδοθεί, αλλά δεν έχουν αποπερατωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, προκειμένου να λάβουν από την ΥΔΟΜ Κηφισιάς βεβαίωση συνέχισης εργασιών, να αποδεικνύουν το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η οικοδομή. Θα δίνεται βεβαίωση συνέχισης εφόσον αποδεικνύεται τουλάχιστον η εκτέλεση εκσκαφών προ της 11/12/2024, σε συμμόρφωση προς την απόφαση και τις οδηγίες του Συμβουλίου Επικρατείας.

Τι πρόκειται να γίνει με τις επεκτάσεις υπογείων:

Σχετικά με τις επεκτάσεις των υπογείων, πέραν του περιγράμματος του κτηρίου, που συνεχίζει να εκκρεμεί στο ΣτΕ, ο Δήμος Κηφισιάς, για την προστασία της ταυτότητας της πόλης και τη διάσωση του φυσικού πλούτου, ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση και συνεχίζει να μην εκδίδει οικοδομικές άδειες, που κάνουν χρήση του άρθρου 17 παρ.6β του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ, 4067/2012), δεδομένου ότι το ζήτημα της συνταγματικότητα του άρθρου 17 παρ. 6β ΝΟΚ εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας μετά και την έκδοση της αριθ. 662/2023 απόφασης του Ε’ Τμήματος.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια εκδόθηκε τυχόν μέσω του ΤΕΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 6β του ΝΟΚ, ΜΕΤΑ την 4/10/2024, δηλαδή, κατά παράβαση της διαταγής του Δημάρχου περί μη έκδοσης οικοδομικών αδειών με βάση τη διάταξη του άρθρου 17 ΝΟΚ, ΔΕΝ θα επιτρέπεται η έναρξη ή συνέχιση οποιασδήποτε εργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.