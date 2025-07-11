Πώς αποδίδεται το τέλος κλιματικής κρίσης στη βραχυχρόνια μίσθωση - Αναλογικό το τέλος επιτηδεύματος

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το τέλος ανθεκτικότητας κλιματικής κρίσης που βαραίνει και τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν απαιτείται να χρεώνεται χωριστά αλλά μπορεί κάλλιστα να ενσωματώνεται στην τελική τιμή χρέωσης. Αυτό διευκρινίζει στον ανανεωμένο οδηγό της για τη βραχυχρόνια μίσθωση η ΑΑΔΕ αρκεί όπως σημειώνει χαρακτηριστικά να γίνει σωστός διαχωρισμός των ποσών (ώστε να αποφευχθεί λάθος καταβολή ή διπλή φορολόγηση) και τα ποσά να αποδοθούν με τα προβλεπόμενα έντυπα.

Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση εισπράττει 100€ για μια μίσθωση:

Αφαιρεί το ΤΑΚΚ (έστω 8 ευρώ) και το αποδίδει με τη δήλωση ΤΑΚΚ στο τέλος του μήνα

Στα 92 ευρώ, υπολογίζει τον ΦΠΑ (10,58 ευρώ) και τον αποδίδει με τη δήλωση ΦΠΑ

Στα 81,42 ευρώ που απομένουν υπολογίζει με υφαίρεση και το τέλος παρεπιδημούντων (0,41 ευρώ) και το αποδίδει με τη σχετική δήλωση αναλόγως της περιόδου του ΦΠΑ (μήνας ή τρίμηνο) και σε περίπτωση εξαίρεσης από τον ΦΠΑ (λόγω μικρής επιχείρησης) ανά τρίμηνο.

Τα 81,01€ που απομένουν πρέπει να δηλωθούν ως εισόδημα.



Στην περίπτωση που το τέλος ανθεκτικότητας κλιματικής κρίσης δηλωθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο με βάση τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας το οποίο κλιμακώνεται ως εξής :

100 ευρώ για ιδιώτες

250 ευρώ για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία

500 ευρώ για επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία

Σε όλες τις περιπτώσεις επιβάλλεται και τόκος εκπρόθεσμης δήλωσης.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι – επειδή το ΤΑΚΚ έχει διαφορετική χρέωση ανάλογα με την περίοδο του έτους και το μέγεθος του καταλύματος αλλά οι περισσότερες πλατφόρμες επιτρέπουν να ορίζεται μόνο μια τιμή για όλο το χρόνο- δεν υπάρχει φορολογικό θέμα να οριστεί το ΤΑΚΚ για παράδειγμα 8€/ημέρα όλο το χρόνο και για την περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου να αποδίδεται με τη δήλωση ΤΑΚΚ 2€/ημέρα και η διαφορά των 6 ευρώ να δηλωθεί ως έσοδο. Αρκεί επί των 6 ευρώ να υπολογίζονται όλοι οι σχετικοί φόροι ή τέλη που αφορούν το εισόδημα, να αποδίδεται δηλαδή ΦΠΑ και Τέλος Παρεπιδημούντων (το τελευταίο αφορά μόνο επιχειρήσεις).

Τέλος επιτηδεύματος

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι το τέλος επιτηδεύματος είναι αναλογικό καθώς λαμβάνεται υπόψη ο μήνας της δήλωσης έναρξης και ο μήνας της δήλωσης διακοπής του υποκαταστήματος, λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το διάστημα της πραγματικής συναλλακτικής δραστηριότητας. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.



Για παράδειγμα, αν ο διαχειριστής εκδίδει αριθμό μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ) στις 5/9 και την ίδια ημέρα κάνει δήλωση έναρξης υποκαταστήματος, έως το τέλος του έτους θα πρέπει να καταβάλει τα 4/12 του τέλους επιτηδεύματος.



Η προθεσμία δήλωσης έναρξης υποκαταστήματος είναι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο 30 ημέρες από τη λήψη του ΑΜΑ του υποκαταστήματος.



Οι ημερομηνίες έναρξης και διακοπής του υποκαταστήματος δεν είναι υποχρεωτικό να ταυτίζονται με το συμβόλαιο υπεκμίσθωσης που έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος προς τον Διαχειριστή.

Επιχειρήσεις

Εταιρείες που διαχειρίζονται ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ή ατομικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τρία και άνω ακίνητα μπορούν να έχουν έσοδα από παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς τρίτους όπως ενδεικτικά, προώθηση διαφημιστικών φυλλαδίων εταιρειών μεταφοράς, φύλαξης βαλιτσών, κομμωτηρίου, εκδρομών ή μίνι κρουαζιέρας

Τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να δηλώνονται από τις εταιρείες στον οικείο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ο οποίος είναι διαφορετικός από τους δυο ΚΑΔ που αφορούν στα έσοδα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πηγή: skai.gr

