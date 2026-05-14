ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 11,4% ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάρτιο

Σημαντική αύξηση 11,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάρτιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι μείωσης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:
- Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 18,6%.
- Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 1,6%.
Παράλληλα, περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις προοιωνίζονται και το επόμενο διάστημα, καθώς ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 14,2% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.
