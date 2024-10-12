Ανοίγει ο δρόμος για την ρύθμιση χρεών προς τους ΟΤΑ σε έως 60 δόσεις και με ευνοϊκές ρυθμίσεις για ευάλωτους πολίτες, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών και τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.

Η ρύθμιση αφορά κάθε είδους οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα (όπως τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης - ΔΕΥΑ), καθώς και προς τις περιφέρειες.

Τα οφέλη της ρύθμισης είναι ευνόητα και για τις δύο πλευρές, καθώς αφενός οι πολίτες που θα την αξιοποιήσουν θα έχουν φορολογική ενημερότητα, αφετέρου οι ΟΤΑ θα βελτιώσουν τα οικονομικά τους, καθώς θα μπουν στα ταμεία τους ένα μέρος από τα 3,6 δισ. ευρώ που έχει φτάσει το ύψος των οφειλών προς τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ.

Ο διακανονισμός αφορά χρέη που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2024, ενώ η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται προς την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, της περιφέρειας ή του νομικού του προσώπου έως τις 31 Ιανουαρίου 2025.

Για όσους έχουν εκδώσει βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη (ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 9.600 ευρώ, ισχύουν και άλλα περιουσιακά και λοιπά κριτήρια), τα χρέη καταβάλλονται με απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά 95%,

β) αν εξοφληθούν σε δύο έως έξι δόσεις, με απαλλαγή κατά 85%,

γ) αν εξοφληθούν σε επτά έως δώδεκα δόσεις, με απαλλαγή κατά 80%,

δ) αν εξοφληθούν σε 13 έως 60 δόσεις, με απαλλαγή κατά 75%.

Δυνατότητα εξόφλησης σε έως 60 δόσεις έχουν και οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στην κατηγορία του ευάλωτου οφειλέτη, με τη διαφορά ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύουν οι απαλλαγές.

Για όλες τις περιπτώσεις οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες (εκτός της τελευταίας) και δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 50 ευρώ.

Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Η πληρωμή, είτε του εφάπαξ ποσού είτε της πρώτης δόσης, πραγματοποιείται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα γνώσης του οφειλέτη περί υπαγωγής του στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Εάν καθυστερήσει η καταβολή δόσης, ο οφειλέτης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον ο οφειλέτης έχει καταβάλει το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ, ή το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή πάνω από από 5.000 δίνεται εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια ΔΟΥ και σε εντολή για επαναδέσμευση σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις. Με τις ίδιες προϋποθέσεις, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη, ο οποίος όμως εάν χάσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Σε περίπτωση μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων ή συνολικά τριών δόσεων, η ρύθμιση διακόπτεται και βεβαιώνονται εκ νέου τα οφειλόμενα, μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που έχουν διαγραφεί.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ζητά η ρύθμιση οφειλών δημοτών προς τους ΟΤΑ, να είναι με απαλλαγή των προσαυξήσεων σε ποσοστό 100% για όλους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, όπως ίσχυε σε προηγούμενες ρυθμίσεις.

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης προτείνει να δοθεί θεσμικά η δυνατότητα σε όλες τις ΔΕΥΑ να αναθέτουν στις ΔΟΥ την είσπραξη των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών και ταυτόχρονα, ο χρόνος παραγραφής να γίνει από πενταετία σε εικοσαετία.

Με τον νέο νόμο θεσπίζεται, επίσης, η δυνατότητα προσφυγής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό για οφειλές σε δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ.

Σε αυτήν την περίπτωση, το χρέος ως σύνολο απαιτήσεων (αρχικού οφειλόμενου ποσού, τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων), βεβαιώνεται στην οικεία ΔΟΥ, η οποία πλέον το διαχειρίζεται ως χρέος του Δημοσίου, ενεργώντας όλες τις πράξεις που ορίζονται στις ρυθμίσεις του σχετικού ν. 4738/2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

