Κυρώσεις στον πετροχημικό τομέα του Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα μια σειρά κυρώσεων σε βάρος της πετροχημικής βιομηχανίας του Ιράν «σε απάντηση για την επίθεση της 1ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ, της δεύτερης άμεσης επίθεσης φέτος».

Οι κυρώσεις στοχεύουν το σύνολο του τομέα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, αφορούν περίπου 20 πλοία και εταιρείες εγκατεστημένες στο εξωτερικό που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στη μεταφορά πετρελαίου και πετροχημικών ιρανικών προϊόντων.

Οι εταιρείες αυτές εδρεύουν κατά κύριο λόγο στην Κίνα, όμως μεταξύ τους υπάρχουν δύο που έχουν την έδρα τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μία στη Λιβερία.

Επίσης, στοχοποιούνται οι ιδιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων, που είναι εγκατεστημένες κυρίως στον Παναμά, τη Μαλαισία και τα Νησιά Μάρσαλ.

Η απόφαση αυτή «ελήφθη σε συντονισμό με τους συμμάχους και τους εταίρους (των ΗΠΑ), πολλοί εκ των οποίων θα ανακοινώσουν τις επόμενες ημέρες τα δικά τους μέτρα», υπογράμμισε ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ο τελευταίος είχε συμφωνήσει στις 2 Οκτωβρίου, στην τηλεφωνική επικοινωνία του με τους ομολόγους του της G7, να επιβάλει νέες κυρώσεις στο Ιράν.

Η Ουάσινγκτον θέλει να εντείνει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη και «να περιορίσει τη δυνατότητα του καθεστώτος να συγκεντρώνει τα αναγκαία έσοδα για να αποσταθεροποιεί την περιοχή και να επιτίθεται σε εταίρους των ΗΠΑ».

Με τις κυρώσεις παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι εταιρείες οι οποίες μπήκαν στο στόχαστρο οι ΗΠΑ. Απαγορεύεται επίσης στις εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ ή σε Αμερικανούς πολίτες να συναλλάσσονται με αυτές. Θα περιπλέξουν έτσι τις εμπορικές συναλλαγές των εν λόγω εταιρειών, καθώς περιορίζεται η δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

