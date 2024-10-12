ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση από τα αποτελέσματα τριμήνου μεγάλων τραπεζικών ομίλων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 409,74 μονάδων (+0,97%), στις 42.863,86 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 60,89 μονάδων (+0,33%), στις 18.342,94 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 34,98 μονάδων (+0,61%), στις 5.815,03 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

