Ήπια ανάκαμψη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά είχε κινηθεί σε πτωτική τροχιά για τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες σε ποσοστό 1,83%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.416,78 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,37%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.417,42 μονάδες (+0,41%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,47%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 9,56%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 112,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.752.719 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,02%), του ΟΤΕ (+1,99%), της Autohellas (+1,53%), της Eurobank (+0,99%) και της Πειραιώς (+0,90%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-0,86%), της Lamda Development (-0,79%), της Τιτάν (-0,76%) και της Aegean (-0,69%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.050.331 και 4.501.962 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 41 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +28,43% και Χαϊδεμένος +10,66%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Επίλεκτος -10,00% και Λεβεντέρης (π) -5,22%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,7500 -0,76%

ALPHA BANK: 1,4675 -0,17%

AEGEAN AIRLINES: 10,0300 -0,69%

VIOHALCO: 5,6300 +0,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,7000 +0,68%

ΔΑΑ: 7,5500 +0,03%

ΔΕΗ: 11,6400 +2,02%

COCA COLA HBC:32,8000 +0,18%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8420 -0,65%

ΕΛΠΕ: 7,0200 +0,29%

ELVALHALCOR: 1,8220 -0,44%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4500 +0,38%

ΕΥΔΑΠ: 5,5800 +0,72%

EUROBANK: 1,9895 +0,99%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4900 -0,79%

MOTOR OIL: 20,7800 +0,39%

JUMBO: 25,4800 -0,86%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,9000 +0,73%

ΟΛΠ: 27,3000 +0,55%

ΟΠΑΠ: 15,7800 -0,19%

ΟΤΕ: 15,8900 +1,99%

AUTOHELLAS: 10,6000 +1,53%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7000 +0,90%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8200 +0,37%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5000 +0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.