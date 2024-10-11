Ήπια ανάκαμψη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά είχε κινηθεί σε πτωτική τροχιά για τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες σε ποσοστό 1,83%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.416,78 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,37%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.417,42 μονάδες (+0,41%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,47%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 9,56%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 112,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.752.719 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,24%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,02%), του ΟΤΕ (+1,99%), της Autohellas (+1,53%), της Eurobank (+0,99%) και της Πειραιώς (+0,90%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-0,86%), της Lamda Development (-0,79%), της Τιτάν (-0,76%) και της Aegean (-0,69%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.050.331 και 4.501.962 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,91 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 41 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +28,43% και Χαϊδεμένος +10,66%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Επίλεκτος -10,00% και Λεβεντέρης (π) -5,22%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 32,7500 -0,76%
ALPHA BANK: 1,4675 -0,17%
AEGEAN AIRLINES: 10,0300 -0,69%
VIOHALCO: 5,6300 +0,36%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,7000 +0,68%
ΔΑΑ: 7,5500 +0,03%
ΔΕΗ: 11,6400 +2,02%
COCA COLA HBC:32,8000 +0,18%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8420 -0,65%
ΕΛΠΕ: 7,0200 +0,29%
ELVALHALCOR: 1,8220 -0,44%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,4500 +0,38%
ΕΥΔΑΠ: 5,5800 +0,72%
EUROBANK: 1,9895 +0,99%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,4900 -0,79%
MOTOR OIL: 20,7800 +0,39%
JUMBO: 25,4800 -0,86%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,9000 +0,73%
ΟΛΠ: 27,3000 +0,55%
ΟΠΑΠ: 15,7800 -0,19%
ΟΤΕ: 15,8900 +1,99%
AUTOHELLAS: 10,6000 +1,53%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7000 +0,90%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8200 +0,37%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5000 +0,10%
