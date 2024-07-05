Αντώνης Ρέμος: Δεν είμαι κατηγορούμενος, είμαι ερευνώμενος

Ανακοίνωση όπου αναφέρει πως "δεν έχει διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή και πως έχει δεχθεί πολλούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές χωρίς να διαπιστωθεί τυχόν παραβατική συμπεριφορά του" εξέδωσε μέσω του δικηγόρου του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, ο Αντώνης Ρέμος με αφορμή την είδηση για δέσμευση της περιουσίας του από την εφορία. Ο γνωστός τραγουδιστής μιλάει παράλληλα για ψευδείς πληροφορίες σε βάρος του "που είναι θεσμικό ατόπημα και παραβιάζουν τον Ποινικό Νόμο."

Η ανακοίνωση του Αντώνη Ρέμου

"Έδωσα άμεσα εντολή στους πληρεξούσιους Δικηγόρους μου, Στάθη Μπακάλη και Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να καταθέσουν αίτηση, ώστε να κληθώ - τάχιστα - να δώσω εξηγήσεις, να πληροφορηθώ γιατί κατηγορούμαι και να αντικρούσω τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Έναντι του νόμου είμαστε όλοι ίσοι, οι διαρροές, όμως, ψευδών πληροφοριών σε βάρος μου είναι θεσμικό ατόπημα και παραβιάζουν τον Ποινικό Νόμο. Κατηγορηματικά δεν έχω διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή, έχω δε δεχθεί πολλούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές χωρίς να διαπιστωθεί τυχόν παραβατική συμπεριφορά μου.

Όλως παραπλανητικώς η μεμονωμένη περίπτωση μιας φορολογικής δήλωσης, που συνδέεται με την περίοδο του Covid, όταν και όλα ήταν κλειστά, φέρεται ως δήθεν κανόνας, ενώ καταβάλλω ως φυσικό πρόσωπο και μέσω εταιρειών συμφερόντων μου μεγάλα ποσά σε φόρους.

Δεν είμαι κατηγορούμενος, είμαι ερευνώμενος. Θα συνεχίσω κανονικά να εργάζομαι και δεν θα ακυρώσω καμιά συναυλία, γιατί από αυτές ζουν δεκάδες εργαζόμενοι. Θα ανταποκριθώ στο ακέραιο σε κάθε ελεγκτική διαδικασία και προσμένω την αρχειοθέτηση της υπόθεσής μου."

"Δεν επιθυμεί ιδιαίτερη μεταχείριση"

Νωρίτερα σήμερα, ο συνήγορος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ δήλωσε πως ο γνωστός καλλιτέχνης δεν επιθυμεί ιδιαίτερη μεταχείριση". «Ο,τι ισχύει για όλους τους Έλληνες, ισχύει και για αυτόν. Από κει και πέρα εκφράζει τη λύπη του διότι δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί του και δεν μπορεί να κάνει ούτε 1 ευρώ ανάληψη. Για τις ανάγκες της οικογένειάς του, των συνεργατών του, πρέπει να δανειστεί», είπε ο δικηγόρος του και πρόσθεσε ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης δεν γνωρίζει το λόγο που έγινε αυτό. «Η αρχή κατά του ξεπλύματος λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο σε όλους του Έλληνες. Ετσι έπρεπε να γίνει και στον συγκεκριμένο», είπε και συμπλήρωσε «αφού προληπτικά κατάσχεις τον λογαριασμό πρέπει να τον καλέσεις να σου δώσει εξηγήσεις»

Επίσης ο κ. Δημητρακόπουλος, επανέλαβε ότι δεν γνωρίζουν ακόμα «Γιατί έγινε αυτή η εσχάτη λύση».

Αναφορικά με το στοιχείο που διέρρευσε και αφορά ότι ο γνωστός καλλιτέχνης δήλωνε 50.000 ευρώ στην εφορία, ο συνήγορός του υποστήριξε πως από όπου και αν έγινε η διαρροή, είναι «ενσυνείδητη παραπληροφόρηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το μόνο που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα είναι ότι για κάποια περίοδο, είχε 50.000 ευρώ εισόδημα αλλά εξηγείται ο λόγος. Όλες τις επόμενες περιόδους το εισόδημα ήταν πολύ μεγάλο».

Καταλήγοντας ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης έχει ελεγχθεί από όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς και πληρώνει φόρους. «Είναι ο πλέον φορολογούμενος πολίτης στη χώρα μας και δε γνωρίζει γιατί έγινε η δέσμευση. Είμαστε έτοιμοι τη Δευτέρα να πάμε στην εισαγγελία Πρωτοδικών ώστε να ζητήσουμε να γίνει η έρευνα κατά προτεραιότητα. Όταν μάθουμε τον λόγο, έχουμε όλα τα στοιχεία για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση».

Η έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας

Υπενθυμίζεται πως χθες το απόγευμα έγινε γνωστό πως η Αρχή για το Ξέπλυμα προχώρησε στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιφανούς τραγουδιστή έπειτα από πολύμηνη έρευνα από την οποία προκύπτουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή και αντίστοιχα ξέπλυμα παράνομου χρήματος, σε ποσό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αφορμή για την έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας, που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα, αποτέλεσε πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα, στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα στοιχεία για τον δημοφιλέστατο καλλιτέχνη, και ειδικότερα για εταιρία που έχει συστήσει με αντικείμενο, το οποίο δεν σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα (θεάματα κλπ).

Πηγή: skai.gr

