Με άνοδο 2,58% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με τον τζίρο να καταγράφει κάθετη υποχώρηση, ενδεικτικό της επιφυλακτικότητας των επενδυτών. Η αξία των συναλλαγών κυμάνθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα του 2024, στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της εβδομάδος. Η πλειοψηφία των επενδυτών τήρησε στάση αναμονής, αποφεύγοντας να αναλάβουν επενδυτικό ρίσκο, ενόψει του β’ γύρου των γαλλικών εκλογών.

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα δίνει ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, προχωρώντας στην αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών. Όπως σημειώνει η S&P, η ενεργός εκκαθάριση των ισολογισμών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος πλησιάζει στο τέλος της, καθώς οι ελληνικές τράπεζες επιτυγχάνουν πλήρη ανάκαμψη μετά την κρίση και αρχίζουν να επωφελούνται από τη θετική οικονομική δυναμική στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα στέλεχος της Moody΄s άνοιξε «παράθυρο» για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα στην αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου. Η Moody's είναι ο μοναδικός οίκος αξιολόγησης που δεν έχει δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.440,52 μονάδες, έναντι 1.404,26 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,58%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 11,40%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,39% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 12,62%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,32%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 5,46%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 5,26%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 20,32%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε 405,548 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών υποχώρησε κατά 56% σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα και διαμορφώθηκε στα 81,109 εκατ. ευρώ. έναντι 187,363 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 2,368 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 100,102 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 12,21 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

