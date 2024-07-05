Aνακούφιση, συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και ένα βαρύ φορτίο που θα πρέπει να βγάλει εις πέρας για το 2025 η γερμανική κυβέρνηση τηρώντας τον αυστηρό συνταγματικό κανόνα του χρεόφρενου που περιορίζει στη Γερμανία τον διαρκή δημόσιο δανεισμό. Γνωστός και ως «χρυσός κανόνας» των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, που είχε ανασταλεί τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί την κόκκινη γραμμή για τον Φιλελεύθερο υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ και την συνέχιση της παραμονής του στη συγκυβέρνηση.

Μετά από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι και Φιλελεύθεροι κατέληξαν σε αναγκαία συμφωνία για το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2025 με 44 δισεκατομμύρια σε νέα δάνεια και παράλληλη τήρηση του νατοϊκού στόχου για 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες.

Πακέτο στήριξης επενδύσεων κυρίως στις υποδομές

Σύμφωνα με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τους υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ και Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ η Γερμανία πρέπει να γίνει «πυλώνας σταθερότητας» στο κέντρο της Ευρώπης, την ώρα που οι εξελίξεις, όπως είπε, σε γειτονικές χώρες προκαλούν προβληματισμό.

Στόχος είναι η αύξηση των επενδύσεων με νέο πακέτο στήριξης της γερμανικής οικονομίας και στοχευμένες επενδύσεις στις φθαρμένες, όπως τις χαρακτήρισε, γερμανικές υποδομές, σε δρόμους και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στην ψηφιοποίηση και την πράσινη βιομηχανία.

Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε επίσης ότι και το 2025 θα τηρηθούν βασικοί κοινωνικοί στόχοι της κυβέρνησης, όπως οι επενδύσεις για οικονομικά προσιτές κοινωνικές κατοικίες αλλά και η αύξηση του επιδόματος τέκνων.

Το υπ. Άμυνας πάντως θα λάβει με το νέο έτος περίπου 52 δισεκατομμύρια ευρώ, με αύξηση του μπάτζετ του μόλις κατά ένα δις ευρώ για το 2025 και όχι έξι, όπως είχε ζητήσει αρχικά ο υπ. Άμυνας. Ο καγκελάριος διευκρίνισε ότι τα κονδύλια για την αναβάθμιση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων θα διατίθενται τμηματικά ως το 2028.

Δύσκολο δημοσιονομικό φθινόπωρο

Μένει πάντως να φανεί εάν παρά ταύτα οι στόχοι αυτοί δεν θα αλλάξουν μετά την θερινή παύση, διότι σήμερα παρουσιάστηκαν μόνο μερικά βασικά σημεία του νέου προϋπολογισμού σχεδιαγραμματικά, με πιο συγκεκριμένες αποφάσεις να αναμένονται στις 17 Ιουλίου. Μετά το θερινό διάλειμμα των κοινοβουλευτικών εργασιών, το σχέδιο προϋπολογισμού αναμένεται να πάρει τον δύσκολο δρόμο της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας σε επιτροπές και Ολομέλεια, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο.

Αρκετοί πάντως είναι οι βουλευτές που δεν αποκλείουν μέχρι την τελευταία στιγμή δηλαδή την εκπνοή του έτους ακόμη και την κήρυξη έκτακτης δημοσιονομικής ανάγκης, σε περίπτωση που ανακύψουν έκτακτες ανάγκες, κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στη συνεχιζόμενη βοήθεια προς την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί», κατά τη ρήση Σολτς. Νωπές είναι ακόμη οι εικόνες και οι συζητήσεις από το δημοσιονομικό σοκ λίγο πριν το 2024, με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης για τα «κρυφά ταμεία» και τις δημοσιονομικές τρύπες που έπρεπε να καλυφθουν την τελευταία στιγμή.

Από την πλευρά του πάντως ο Γερμανός καγκελάριος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων,θέλησε να τονίσει ότι η σημερινή συμφωνία αποτελεί απόδειξη της θέλησης να προχωρήσουν οι τρεις εταίροι ενωμένοι προς το 2025, χρονιά ούτως ή άλλως ομοσπονδιακών εκλογών με κρίσιμα διακυβεύματα.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

