Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,33% και στα 55,51 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.440,52 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.442,11 μονάδες (+0,44%).

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να προσεγγίζει και πάλι τα επίπεδα των 1.440 μονάδων. Όμως σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κυμάνθηκε ο τζίρος, ενδεικτικό της περιορισμένης διάθεσης για ανάληψη ρίσκου, ενόψει και του β’ γύρου των γαλλικών εκλογών.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,58%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,40%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 55,51 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 12.845.113 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+5,45%), της Viohalco (+2,48%), των ΕΛΠΕ (+1,95%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-1,43%), της ΔΕΗ (-1,14%) και της Lamda Development (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.884.386 και 2.674.672 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 5,68 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 5,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 39 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva +21,30% και Doppler +6,95%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -7,69% και Ξυλεμπορία (π) -7,02%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 28,8500 -0,35%

ALPHA BANK: 1,6330 +0,55%

AEGEAN AIRLINES: 11,7300 -1,43%

VIOHALCO: 6,2000 +2,48%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6800 αμετάβλητη

ΔΑΑ: 7,7880 -0,15%

ΔΕΗ: 11,2700 -1,14%

COCA COLA HBC: 32,1000 +0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5800 -0,77%

ΕΛΠΕ: 8,0850 +1,95%

ELVALHALCOR: 1,8820 -0,95%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0640 +1,46%

ΕΥΔΑΠ: 5,6400 +1,81%

EUROBANK: 2,1320 +0,66%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 -1,27%

MOTOR OIL: 23,0600 +0,17%

JUMBO: 27,0000 -0,95%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,2200 +1,42%

ΟΛΠ: 25,9500 +0,78%

ΟΠΑΠ: 15,0400 +0,60%

ΟΤΕ: 13,5600 +0,59%

AUTOHELLAS: 11,8000 +1,03%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6600 +0,33%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,6000 +5,45%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,6000 -0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

