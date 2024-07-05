Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,33% και στα 55,51 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να προσεγγίζει και πάλι τα επίπεδα των 1.440 μονάδων. Όμως σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κυμάνθηκε ο τζίρος, ενδεικτικό της περιορισμένης διάθεσης για ανάληψη ρίσκου, ενόψει και του β’ γύρου των γαλλικών εκλογών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.440,52 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.442,11 μονάδες (+0,44%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,58%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,40%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 55,51 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 12.845.113 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+5,45%), της Viohalco (+2,48%), των ΕΛΠΕ (+1,95%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-1,43%), της ΔΕΗ (-1,14%) και της Lamda Development (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.884.386 και 2.674.672 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 5,68 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 5,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 39 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva +21,30% και Doppler +6,95%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -7,69% και Ξυλεμπορία (π) -7,02%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 28,8500 -0,35%

ALPHA BANK: 1,6330 +0,55%

AEGEAN AIRLINES: 11,7300 -1,43%

VIOHALCO: 6,2000 +2,48%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6800 αμετάβλητη

ΔΑΑ: 7,7880 -0,15%

ΔΕΗ: 11,2700 -1,14%

COCA COLA HBC: 32,1000 +0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5800 -0,77%

ΕΛΠΕ: 8,0850 +1,95%

ELVALHALCOR: 1,8820 -0,95%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0640 +1,46%

ΕΥΔΑΠ: 5,6400 +1,81%

EUROBANK: 2,1320 +0,66%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 -1,27%

MOTOR OIL: 23,0600 +0,17%

JUMBO: 27,0000 -0,95%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,2200 +1,42%

ΟΛΠ: 25,9500 +0,78%

ΟΠΑΠ: 15,0400 +0,60%

ΟΤΕ: 13,5600 +0,59%

AUTOHELLAS: 11,8000 +1,03%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6600 +0,33%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,6000 +5,45%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,6000 -0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

