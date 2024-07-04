Στα «δίχτυα» του Οικονομικού Εισαγγελέα βρίσκεται πασίγνωστος τραγουδιστής για μεγάλου οικονομικού αντικειμένου φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει προχωρήσει σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιφανούς τραγουδιστή έπειτα από πολύμηνη έρευνα από την οποία προκύπτουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή και αντίστοιχα ξέπλυμα παράνομου χρήματος, σε ποσό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο δημοφιλής τραγουδιστής είτε δεν απέδιδε ΦΠΑ είτε εισέπραττε ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν.

Έτσι οι δεσμεύσεις στις οποίες προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή αφορoύν ακίνητα, κινητά, λογαριασμούς προσωπικούς του καλλιτέχνη και της επίμαχης εταιρίας, σκάφη και θυρίδες που, εφόσον εντοπιστούν, θα δεσμευθούν μέχρι του ποσού του 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αφορμή για την έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας, που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα, αποτέλεσε πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα, στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα στοιχεία για τον δημοφιλέστατο καλλιτέχνη, και ειδικότερα για εταιρία που έχει συστήσει με αντικείμενο, το οποίο δεν σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα (θεάματα κλπ).

Στο πόρισμα της Αρχής, που πλέον αποτελεί το πρώτο υλικό της έρευνας των οικονομικών Εισαγγελέων, φαίνεται να γίνεται εκτενής αναφορά στις φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει την τελευταία 5ετία ο τραγουδιστής, στις οποίες δηλώνει ετήσιο εισόδημα περίπου 50 χιλιάδες ευρώ. Αυτό το ποσό μάλιστα φαίνεται να ήταν και η αιτία που τέθηκε στο στόχαστρο της Αρχής ο καλλιτέχνης, καθώς θεωρήθηκε ιδιαίτερα χαμηλό για τα δεδομένα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη εξαιτίας της τεράστιας δημοφιλίας του και των εμφανίσεων του σε μέρη και εκδηλώσεις ευρέως γνωστά και ιδιαίτερα "κοσμικά".

Σύμφωνα με πληροφορίες η έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας δεν θα περιοριστεί μόνο στον τραγουδιστή, αλλά στο στόχαστρο των εισαγγελέων τίθενται και άλλα πρόσωπα, συνεργάτες του καλλιτέχνη.

Πηγή: skai.gr

