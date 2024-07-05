«Καμία ιδιαίτερη μεταχείριση» δεν επιθυμεί ο γνωστός καλλιτέχνης του οποίου η περιουσία δεσμεύθηκε λόγω φοροδιαφυγής, όπως δήλωσε ο συνήγορος του στον ΣΚΑΪ, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Ο,τι ισχύει για όλους τους Έλληνες, ισχύει και για αυτόν. Από κει και πέρα εκφράζει τη λύπη του διότι δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί του και δεν μπορεί να κάνει ούτε 1 ευρώ ανάληψη. Για τις ανάγκες της οικογένειάς του, των συνεργατών του, πρέπει να δανειστεί», είπε ο δικηγόρος του και πρόσθεσε ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης δεν γνωρίζει το λόγο που έγινε αυτό. «Η αρχή κατά του ξεπλύματος λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο σε όλους του Έλληνες. Ετσι έπρεπε να γίνει και στον συγκεκριμένο», είπε και συμπλήρωσε «αφού προληπτικά κατάσχεις τον λογαριασμό πρέπει να τον καλέσεις να σου δώσει εξηγήσεις»

Επίσης ο κ. Δημητρακόπουλος, επανέλαβε ότι δεν γνωρίζουν ακόμα «Γιατί έγινε αυτή η εσχάτη λύση».

Αναφορικά με το στοιχείο που διέρρευσε και αφορά ότι ο γνωστός καλλιτέχνης δήλωνε 50.000 ευρώ στην εφορία, ο συνήγορός του υποστήριξε πως από όπου και αν έγινε η διαρροή, είναι «ενσυνείδητη παραπληροφόρηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το μόνο που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα είναι ότι για κάποια περίοδο, είχε 50.000 ευρώ εισόδημα αλλά εξηγείται ο λόγος. Όλες τις επόμενες περιόδους το εισόδημα ήταν πολύ μεγάλο».

Καταλήγοντας ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης έχει ελεγχθεί από όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς και πληρώνει φόρους. «Είναι ο πλέον φορολογούμενος πολίτης στη χώρα μας και δε γνωρίζει γιατί έγινε η δέσμευση. Είμαστε έτοιμοι τη Δευτέρα να πάμε στην εισαγγελία Πρωτοδικών ώστε να ζητήσουμε να γίνει η έρευνα κατά προτεραιότητα. Οταν μάθουμε τον λόγο, έχουμε όλα τα στοιχεία για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση».

