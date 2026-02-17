Αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΕΕ απειλούν να αποδυναμώσουν το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς κράτη-μέλη εκφράζουν επιφυλάξεις για τη στοχοποίηση ξένων λιμανιών, τραπεζών και τρίτων χωρών που φέρονται να διευκολύνουν την παράκαμψη των περιορισμών στο ρωσικό πετρέλαιο και την προμήθεια τεχνολογιών διπλής χρήσης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, αρκετές πρωτεύουσες εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στην πρόταση που αφορούν τα λιμάνια στη Γεωργία και την Ινδονησία. Η Ιταλία και η Ουγγαρία εξέφρασαν συγκεκριμένες ανησυχίες για το λιμάνι Κουλέβι στη Γεωργία, ενώ η Ελλάδα και η Μάλτα διατηρούν επιφυλάξεις για ένα λιμάνι στην Ινδονησία.

Παράλληλα, Ιταλία και Ισπανία διαφωνούν με την επιβολή κυρώσεων σε μία τράπεζα στην Κούβα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.



Ο σκεπτικισμός εντείνεται καθώς Ελλάδα και Μάλτα εκφράζουν επίσης ανησυχίες για πρόταση που θα καταργήσει το ισχύον πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου και θα το αντικαταστήσει με πλήρη απαγόρευση σε ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν ναυτιλιακές υπηρεσίες, όπως μεταφορά και ασφάλιση, για ρωσικά φορτία. Η εφαρμογή αυτής της πρότασης εξαρτάται από τη στήριξη των χωρών της G7, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην έχουν έως τώρα λάβει σαφή θέση.

Οι αυξανόμενες αντιδράσεις ενδέχεται να αποδυναμώσουν ουσιαστικά το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, το οποίο παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπεί στη μείωση των ρωσικών εσόδων από το πετρέλαιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας άσκησης πίεσης προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ συζήτησαν τα μέτρα τη Δευτέρα, με το μπλοκ να επιδιώκει την έγκριση του πακέτου εντός του μήνα. Οι κυρώσεις απαιτούν ομόφωνη στήριξη από όλα τα κράτη-μέλη προτού υιοθετηθούν.

Η επιφυλακτικότητα της Ιταλίας απέναντι στην επιβολή κυρώσεων στο λιμάνι Κουλέβι συνδέεται με το γεγονός ότι από εκεί εισάγεται και φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, βασική ενεργειακή πηγή για την Ευρώπη, σύμφωνα με ορισμένες από τις πηγές. Όσον αφορά την τράπεζα στην Κούβα, πρόκειται για το μοναδικό ίδρυμα στο νησί που διαχειρίζεται συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, εξυπηρετώντας διπλωμάτες και πολίτες της ΕΕ που ενδέχεται να χρειαστούν υποστήριξη. Άλλες προτεινόμενες κυρώσεις σε ξένες τράπεζες δεν έχουν συναντήσει αντιδράσεις.

Η Ιταλία αρνήθηκε να σχολιάσει τις συζητήσεις για τις κυρώσεις. Εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης απέφυγε να τοποθετηθεί για την πρόταση απαγόρευσης των ναυτιλιακών υπηρεσιών και δεν απάντησε άμεσα σε νέο αίτημα σχολίου, αναφέρει το Bloomberg. Εκπρόσωπος της Μάλτας στις Βρυξέλλες δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα συμμετέχει σε τεχνικές διαβουλεύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εφαρμόσιμο.

Η Ουγγαρία αντιτίθεται διαχρονικά σε μέτρα που, όπως υποστηρίζει, περιορίζουν τον ενεργειακό της εφοδιασμό.

Σε άλλο μέτωπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την απαγόρευση εξαγωγών εργαλειομηχανών και συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού προς το Κιργιστάν, εκτιμώντας ότι τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να συμβάλλουν στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη χώρα της Κεντρικής Ασίας σε τεχνολογίες που τελούν υπό κυρώσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή όπλων έχουν αυξηθεί οκταπλάσια από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής το 2022. Παράλληλα, οι αποστολές των ίδιων προϊόντων από το Κιργιστάν προς τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 1.000%.

Οι αρχές του Κιργιστάν έχουν κάνει ελάχιστα για να ανακόψουν τη ροή αυτή.

Ωστόσο, ο πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου του Κιργιστάν, Ντανιγιάρ Αμανγκελντίεφ, δήλωσε στο Bloomberg το Σαββατοκύριακο ότι η πρόταση της ΕΕ στοχοποιεί άδικα τη χώρα του, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των συναλλαγών οφείλεται στο γεγονός ότι το αρχικό επίπεδο ήταν σχεδόν μηδενικό.

Ο Αμανγκελντίεφ ανέφερε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παρέμβει, εφόσον η ΕΕ προσκομίσει αποδείξεις για παρατυπίες. «Πρόκειται για ενέργειες ιδιωτικών εταιρειών, ορισμένων ιδιωτών, και προσπαθούμε να το σταματήσουμε», δήλωσε στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου. «Δεν αποτελεί ενιαία, σκόπιμη πολιτική των κρατικών αρχών. Αν λάβουμε αποδείξεις για παραβάσεις, οι εταιρείες θα τιμωρηθούν και θα περιοριστούν».

Όπως είπε, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να συναντηθούν με την κυβέρνηση του Κιργιστάν αργότερα μέσα στον μήνα.

Το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για την επιβολή μέτρων σε αρκετές εταιρείες στην Κίνα και αλλού που φέρονται να τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Παράλληλα, προβλέπεται η προσθήκη περισσότερων πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» στη μαύρη λίστα, η επιβολή νέων εμπορικών περιορισμών, καθώς και η στοχοποίηση παρόχων κρυπτονομισμάτων και ξένων τραπεζών που, σύμφωνα με την ΕΕ, βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις.

Στο Μόναχο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την ΕΕ και τους συμμάχους της να συνεχίσουν την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προκειμένου να αναγκάσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αντιμετωπίσει σοβαρά το ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.



